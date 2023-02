Torino Under 18, battuto anche il Monza: terza vittoria consecutiva per Asta

Terza vittoria consecutiva per il Torino Under 18 di Antonino Asta. I granata hanno ospitato il Monza nel pomeriggio di oggi, martedì 21 febbraio, nella gara valida per la diciassettesima giornata di campionato. I torelli hanno ritrovato il feeling con le vittorie e dopo un periodo buio hanno inanellato una serie di successi consecutivi. La gara col Monza si mette in realtà in salita per i granata, con il gol di Strada nel primo minuto di gioco. Poi però nella ripresa il Toro ribalta la partita grazie alla reti di Vaiarelli, al rientro dopo l'infortunio al menisco, e Maset. Finisce così 2-1 al Cit Turin. In classifica l'Under 18 granata resta al quinto posto, a 1 lunghezza dal quarto e 2 dal terzo.