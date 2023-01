Torino Under 18, buon cammino dei granata di Asta nella prima metà di stagione

Il bilancio della prima parte di stagione dell'Under 18

Irene Nicola

Dopo i playoff raggiunti nella scorsa stagione, Antonino Asta si è rimesso alla guida dell'Under 18 per il secondo anno consecutivo. Il gruppo dei 2005, reduce da un'annata al di sotto delle aspettative in Under 17, sta facendo sotto la guida del tecnico granata un buon cammino. Il campionato, eppure, presenta più insidie. Intanto non vanno sottovalutate le complessità nella gestione di un gruppo che, facendo da spola tra Under e Primavera, spesso si è trovato senza i suoi elementi chiave, aggregati a seconda delle esigenze alla rosa di Scurto. Non va inoltre sottovalutata la nuova formula del campionato, che complica l'accesso alle fasi finali. Lo scorso anno le finals erano raggiungibili o direttamente (in caso di primo e secondo posto nel girone unico) o passando dai playoff (per le squadre dal terzo al sesto posto); in questa stagione invece gli unici due posti utili per staccare un pass, vista la presenza di due gironi, sono solo il primo e il secondo di ogni raggruppamento.

Under 18, il bilancio della prima parte di stagione — Il Torino ha chiuso il 2022 mettendo in archivio il girone d'andata e dando l'avvio a quello di ritorno. Al momento i torelli occupano il quarto posto in graduatoria, a quota 18 punti con una gara da recuperare, a gennaio, contro il Cagliari. La gara con i sardi può essere uno snodo importante per ricucire la distanza verso la seconda posizione. Al momento la competizione dei torelli sono Inter e Milan, distanti 5 e 7 punti (entrambe con una partita in più). Più lontana la Spal in vetta. Complessivamente il cammino dell'Under 18 è stato comunque positivo, come dimostra la posizione in classifica. Resta l'amaro in bocca per gli scontri diretti con Spal, Milan e Inter, tutti persi di misura. Nel girone di ritorno resta da affrontare solo quello contro l'Inter, poi il gruppo di Asta dovrà solo pensare a fare il percorso più continuo possibile per approfittare di eventuali passi falsi delle dirette concorrenti e provare a regalarsi le fasi finali.

Under 18, i profili dei granata — Nel gruppo dell'Under 18 granata sono diversi i volti testati e impiegati da Asta, così come sono diversi quelli attenzionati da Scurto. A trovare più continuità in assoluto in Under 18 è stato Capac, esterno d'attacco prezioso per le offensive granata, con un bottino pregiato di 5 gol e 4 assist. Ampio spazio anche al centrocampista Dalla Vecchia e al difensore centrale Gallea; di prospettiva invece Taouri, autore di una convincente prima metà di stagione. Sulle fasce la scelta di Asta è ricaduta spesso su Gaj, aggregato all'occorrenza alla Primavera, e Ceschin, new entry prelevata dal Volpiano in estate. Tra i nuovi arrivati da segnalare la crescita del centrocampista Acar, ex SV Innsbruck. Nel reparto offensivo altri due elementi già nell'orbita Primavera, Savva e Njie: il primo, arrivato a Torino quest'estate, ha già esordito in Under 19, ma sta giocando con più continuità in Under 18 dove ha messo a segno 5 gol; il secondo invece è stato più spesso a disposizione di Scurto. Conferme per Asta sono arrivate infine dalla vecchia guardia: da Coletta a Maset, passando per Jarre e Ceica, con un minutaggio più ridotto dei primi due ma 1 e 3 gol all'attivo.