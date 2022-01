Torino Under 18, riecco il Parma: all’andata fu ko, ora obiettivo rivincita

I torelli di Asta ritrovano il Parma nella prima di ritorno: ora la squadra ha acquisito consapevolezza e promette di dar filo da torcere

Irene Nicola

Riparte il campionato per il Torino Under 18. I granata di Antonino Asta disputeranno domani - domenica 23 gennaio - la prima gara del 2022, visto lo slittamento dei campionati a causa dell'emergenza Covid. I torelli affronteranno il Parma in trasferta, in una sfida - valevole per la prima giornata del girone di ritorno - che può rappresentare la chiusura di un cerchio per i ragazzi di Asta.

LA SFIDA - All'andata il Parma aveva inflitto al Toro una sconfitta all'esordio per 1-0, segnando nel quarto d'ora finale il gol vittoria con Anas. Il risultato aveva scosso i granata che di occasioni ne avevano avute tante, ma non erano riusciti a finalizzarle. Era però settembre e la squadra aveva appena iniziato il rodaggio di un percorso che avrebbe regalato ben altre soddisfazioni. Domani, nella trasferta di Collecchio, il Parma si troverà infatti di fronte un Under 18 molto più consapevole dei propri mezzi, una squadra che ha dato filo da torcere a tutti fin qui in stagione.

LA STAGIONE - L'Under 18 granata è stata una delle protagoniste assolute del campionato. I torelli hanno saputo trovare il proprio equilibrio, imponendosi nella parte alta della classifica. Asta ha saputo portare entusiasmo e ha potuto contare su un gruppo che lo ha sempre seguito e che al momento è quinto. I risultati sono arrivati dopo i primi due ko, inflitti da Parma e Lazio. Anche per questo i granata avranno voglia di rivincita cominciando proprio dagli emiliani, che a loro volto vogliono sfruttare la sfida per avvicinarsi ai torelli, distanti 4 punti. Il verdetto arriverà domani, domenica 23 gennaio: gara al via alle ore 15.