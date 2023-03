I granata giocheranno contro il Monterosi e si sfideranno martedì 28 marzo alle 15 a Marina di Massa

Dopo la vittoria di ieri contro l’APIA, il Torino era in attesa dell’accoppiamento per gli ottavi di finale. I granata giocheranno contro il Monterosi, che è la terza peggior seconda del gruppo B, e si sfideranno martedì 28 marzo alle 15 a Marina di Massa. La squadra viterbese è reduce da un 4-0 contro la Fiorentina, ma grazie ai 6 punti conquistati nelle due giornate precedenti ha comunque strappato il pass per gli ottavi.

Torneo di Viareggio, sarà Torino-Monterosi agli ottavi — Il club - che con la prima squadra gioca in Serie C - aveva battuto 1-0 il Seravezza all’esordio e poi 3-0 l’Euro New York. Contro la Fiorentina il Monterosi è poi caduta fragorosamente e per la differenza reti non è riuscita a qualificarsi come prima o seconda migliore.

Il Torino, invece, passato come seconda migliore prima ora può mettere nel mirino i quarti di finale. L’avversario non è delle peggiori, anche se non è da sottovalutare. Il Monterosi ha dimostrato di avere qualità e organizzazione per poter dire la sua, ma è chiaro che le due categorie di differenza con il Toro potrebbero vedersi in campo.