Toro Camp di Orbassano, Venneri passa la giornata con i piccoli torelli

L'estate è arrivata e il Torino FC, come da diversi anni, organizza i campi estivi per ragazzi dai 6 agli 11 anni. Al Toro day camp di Orbassano (dotato di campi da calcio e con un'adiacente complesso acquatico con tre piscine e parco giochi) i piccoli torelli hanno avuto l'occasione di incontrare lo speaker della Prima Squadra Stefano Venneri, passando un pomeriggio in allegria tra cori e domande. Numerose sono state le curiosità chieste dai più piccoli allo speaker granata che si è reso disponibile a rispondere con aneddoti divertenti. Alcuni bambini, inoltre, hanno provato a lanciare la formazione oppure a festeggiare i gol dei loro idoli. Sicuramente è stato un bel pomeriggio all'insegna del divertimento della vita da speaker. Venneri sarà presente anche negli altri camp per far vivere questi bei momenti a più ragazzi possibili.