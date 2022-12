Toro, festa di Natale della scuola calcio: ricordati Mihajlovic e Don Aldo

Nella giornata di oggi - sabato 17 dicembre - ad una settimana da Natale, tutti i giocatori della scuola calcio del Torino si sono riuniti per festeggiare l'arrivo della festività: come luogo, è stato scelto l'Associazione O.A.S.I. Laura Vicuna, a Rivalta, e tutti i piccoli granata si sono riuniti insieme ai genitori e agli educatori e istruttori del settore giovanile della scuola calcio del Toro per un giorno di festa e divertimento. Tra i presenti, oltre alle famiglie e allo staff dei granata, lo speaker Stefano Venneri e i volontari dell'Associazione che ha ospitato l'evento: tra risate e gioia, anche un ricordo a Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri - venerdì 16 dicembre - a causa della leucemia contro cui lottava dal 2019, e un ricordo anche ai progetti e alle missioni di Don Aldo, padre spirituale del Toro per più di 40 anni e scomparso il 18 agosto 2015.