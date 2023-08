Toro-Inter 3-3 (9-8 d.c.r), Cairo: “La vittoria avrebbe reso felici i miei genitori”

Le parole di Cairo al termine della vittoria con l'Inter

"Siamo molto contenti, finalmente una vittoria. Dopo nove edizioni del torneo prima dedicato a mia mamma e poi purtroppo dedicato anche a mio papà. Mentre vedevo la partita pensavo se l'avessi vista con loro. Si sarebbero divertiti tanto. Mia mamma avrebbe detto ogni tanto: "Ma perché facciamo gol e poi lo subiamo subito"? E poi dopo il 3-3 avrebbe detto: "Che bello, una rimonta da cuore Toro". Poi sarebbero stati felici sia mia mamma che mio papà. Scusate se faccio il tifoso, ma dopo 9 anni è un momento di felicità. I miei genitori sarebbero stati felici. Faccio i complimenti a tutte le squadre". Il presidente ricorda i giocatori che sono diventati professionisti dopo il torneo: "88 giocatori che hanno giocato qui hanno poi esordito in Serie A e altri 80 in Serie B. Ho visto delle belle squadre, complimenti, che sono società che investono molto nei giovani. Mi raccomando però non mollate con lo studio, perché è fondamentale. Siamo una famiglia molto numerosa, ho qui le mie sorelle e mio fratello. Siamo quattro fratelli molto uniti e la cosa che ci hanno sempre insegnato i nostri genitori è proprio di essere uniti. Io lo dico anche alle squadre: l'unione fa la forza. Restate uniti tutti quanti per avere un grande obiettivo. Infine un ringraziamento all'Alessandria: "Ringrazio l'Alessandria che ci ha ospitati e ci ha permesso di usare il Moccagatta. Mio papà giocava nell'Alessandria e oggi sarebbe doppiamente contento. Speriamo possa fare un grande campionato, se avrà bisogno di una mano gliela darò. Grazie a Milan, Inter e Juve di aver partecipato al Torneo".