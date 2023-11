Toro Primavera, contro la Viola il rematch della semifinale della scorsa annata

La scorsa stagione tra Torino e Fiorentina era una sfida da titolo per il Primavera 1. Adesso è la gara tra due squadre che non si stanno ripetendo. Il Toro, pur avendo un organico di buon livello, non sta trovando la continuità che avevano avuto l’anno scorso, mentre la Fiorentina sembra proprio aver dovuto abbassare le proprie pretese e aspirazioni. Tra le due quella in difficoltà è proprio la Viola, che è quindicesima in campionato. Dalla finale del Primavera 1 alla lotta per la salvezza. Il campionato funziona così: dipende dalle annate e dal lavoro svolto negli anni per creare continuità di talento.