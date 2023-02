Toro Primavera, gli ingranaggi funzionano: imbattuti e protagonisti con la Roma

Due risultati utili consecutivi contro la Roma Primavera il Torino non li strappava dalla stagione 2019/20. Un'annata per carità non chissà quanto brillante per i granata, che però avevano potuto contare su alcuni ragazzi che ora giocano ad alto livello. Quella squadra schierava titolari Buongiorno e Singo, ormai presenze fisse in Serie A con la prima squadra e Lorenzo Lucca, che con il Toro non avrà brillato, ma ora gioca con l'Ajax in Eredivisie. Insomma, L'unicum è quella stagione, perché poi la Primavera del Toro ha sempre perso almeno una partita. Quest'anno no ed è un aspetto da considerare con attenzione.