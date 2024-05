Toro Primavera, ultima chiamata playoff: con il Milan obbligatorio vincere per il pass

Ultima decisiva giornata del campionato Primavera 1: i granata vanno alle fasi finali in caso di successo contro i rossoneri

Irene Nicola Redattore 18 maggio - 11:08

Ultima giornata, ultima partita, ultima chiamata per entrare a far parte della poule scudetto. Tra meno di ventiquattro ore il Torino Primavera si giocherà tutto nello scontro diretto con il Milan, in programma domenica 19 maggio alle ore 11 tra le mura del Valentino Mazzola di Orbassano. E l'imperativo che accompagna i granata sarà solo uno: vincere per accedere alle fasi finali scalzando proprio i rossoneri.

Torino Primavera, per i playoff serve la vittoria contro il Milan — Torino e Milan si scontrano nella gara decisiva con lo stesso obiettivo, staccare il pass per avere un posto nella lotta che assegnerà lo scudetto. Per certi versi, simile è stato anche l'andamento del campionato di granata e rossoneri, a lungo in lotta per le zone più alte della classifica e poi gradualmente scivolati fino a ritrovarsi gli uni contro gli altri per giocarsi l'ultimo posto playoff all'ultima giornata. Il Milan si presenta a Orbassano forte del sorpasso sul Torino, effettuato nella scorsa giornata di campionato grazie alla vittoria contro il Frosinone. I rossoneri occupano ora il sesto e ultimo posto valevole per i playoff a quota 50 punti. Il Torino invece, ritrovatosi settimo dopo tre sconfitte consecutive, è rimasto fermo a quota 48 punti. Questo vuol dire che la Primavera granata ha un solo risultato che consentirà di andare alle fasi finali: la vittoria. I tre punti infatti consentirebbero di sorpassare i rossoneri e darebbero la certezza del sesto posto. Il Milan invece avrà due risultati a disposizione per staccare il pass: vittoria e pareggio.

Torino Primavera, con il Milan a testa bassa per un posto in top 6 — Il Torino Primavera deve vivere la partita contro il Milan come una vera e propria finale, perché di fatto tale è visto la posta che mette in palio. I granata arrivano da un mese difficile sotto tanti punti di vista, dai risultati alla convivenza forzata con assenze e infortuni che hanno indubbiamente pesato. Quel che è stato, è stato; ora conta solo il Milan. I rossoneri sono un avversario di livello e ciò è indubbio, ma il Toro ha tutte le carte per combattere ad armi pari. I granata devono compattarsi e lottare all'unisono per novanta minuti in cui qualità, intensità e determinazione saranno chiave nella speranza che anche la cornice di Orbassano e i tifosi granata sugli spalti possano spingere il Toro per una rincorsa che vale la gloria.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.