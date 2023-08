UFFICIALE – Longoni, Franzoni e Bonadiman sono nuovi giocatori del Torino Primavera

Torino, ufficializzati tre innesti dalla Spal per la Primavera

Longoni e Franzoni, attaccanti classe 2005 nel giro della Nazionale Under 19, si sono già messi in mostra in maglia granata durante il Mamma e Papà Cairo: Longoni è reduce dalla conquista dello scudetto con la Spal Under 18 (28 partite e 12 reti a referto, tra cui una doppietta nella finale scudetto); Franzoni, cresciuto calcisticamente tra Chievo e Spal, ha fatto la spola tra Under 18 e Primavera della Spal (32 presenze complessive), conquistato lo scudetto in U18 e siglato 15 reti complessive. Insieme a loro approda al Torino anche il difensore spallino Matteo Bonadiman, classe 2006. Il giovane prospetto della Spal ha giocato l'ultima stagione da sottoleva in Under 18 e si è tolto la soddisfazione di esordire in Primavera 2; anche lui si aggregherà alla squadra di Scurto. Tutti e tre i ragazzi arrivano al Torino a titolo definitivo.