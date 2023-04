UFFICIALE Savva ha firmato un triennale da professionista con il Torino

Zanos Savva ha firmato un triennale da professionista con il Torino. L'esterno d'attacco granata realizzato 8 gol e 4 assist in 30 presenze tra Primavera e Under 18. Il suo primo gol in Primavera è stato decisivo per la vittoria del Torino contro il Sassuolo. Lui, cipriota classe 2005, era arrivato in estate al Torino e allenamento dopo allenamento è maturato, fino a prendersi una maglia da titolare con Scurto. Prima, però, si era fatto le ossa in Under 18 agli ordini di Asta (con cui ha raccolto 15 presenze, 7 gol e 4 assist). I granata confermano di puntare forte su di lui e la dimostrazione è la titolarità fissa in Primavera.