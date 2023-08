UFFICIALE: Sergiu Perciun firma il suo primo contratto da professionista

Traguardo importante per il giovanissimo Sergiu Perciun. Il Torino, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per il trequartista moldavo classe 2006. Di seguito il comunicato del club. Per il ragazzo nella prossima stagione ci sarà la possibilità di affacciarsi alla primavera granata.