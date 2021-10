UFFICIALE – Veronese è il nuovo allenatore dell’Under 17

Marco Veronese è il nuovo allenatore dell'Under 17 del Torino. Inizierà questo fine settimana contro l’Alessandria il suo cammino in granata

C'è l'ufficialità: Marco Veronese è il nuovo allenatore dell'Under 17 del Torino. Come avevamo anticipato, l'ex allenatore della Primavera del Parma, arrivato ieri a Torino, inizierà questo fine settimana contro l’Alessandria il suo cammino in granata. Il nuovo tecnico dell'Under 17 è un ex calciatore professionista, con esperienze da assistente di Gianni De Biasi sulla panchina della Nazionale albanese e dell'Alaves (club spagnolo).