Torino Under 17, l’ex Parma Marco Veronese pronto a diventare l’allenatore

Prima partita questo weekend con l'Alessandria per il nuovo tecnico granata

Come anticipato ieri , Attila Malfatti non guiderà più l’Under 17 del Torino. L’addio comunicato alla società dopo la partita contro il Parma è stato irreversibile e oggi alla ripresa degli allenamenti non c’era infatti l’ex Hajduk e Spartak Mosca.

IL VOLTO NUOVO - Al suo posto Ruggero Ludergnani ha indicato il sostituto in Marco Veronese, ex allenatore della Primavera del Parma. Il tecnico è arrivato oggi a Torino e non ha ancora diretto l’allenamento, ma l’ha seguito da fuori. Sul campo di Pianezza c’era invece Federico Cossu, che fino all’ultima giornata era il vice proprio di Malfatti. Alla fine quindi la società ha optato per un profilo esterno e non la soluzione interna come paventato all’inizio. Manca ancora l'ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve: Veronese inizierà questo fine settimana contro l’Alessandria il suo cammino contro i granata. Si tratta di un profilo di esperienza e qualità: ex calciatore professionista, Veronese ha anche esperienze da assistente di Gianni De Biasi sulle panchine della Nazionale albanese e degli spagnoli dell'Alaves.