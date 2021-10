Fine settimana a due facce per le giovanili del Torino, impegnate solo con Under 18 e Under 17. Da un lato spicca la vittoria dei torelli di Asta sulla Sampdoria, la seconda consecutiva; dall'altro invece sprofondano quelli di Malfatti, sconfitti anche a Parma. Ferme ai box Under 16 e Under 15, per le quali era già stato predisposto il rinvio dei rispettivi match del weekend a data da destinarsi.