Under 15, Cagliari-Torino 1-2: i granata conquistano la qualificazione ai quarti

L'Under 15 di La Rocca si ripete al ritorno con il Cagliari e vola ai quarti della poule scudetto

Il Torino Under 15 conquista d'autorità l'accesso ai quarti della poule scudetto. Prosegue la cavalcata dei torelli di La Rocca, che fanno due su due agli ottavi, battendo il Cagliari anche al ritorno dopo averlo già a fatto a Torino . Una doppia soddisfazione per i granata che durante la fase a gironi non erano riusciti a strappare punti ad Asseminello. Lo hanno fatto ora, nel momento più importante, che ha sancito il passaggio ai quarti.

LA PARTITA - Come all'andata, ad aprire la gara è la rete di Conte, decisivo nel doppio scontro con i sardi con 3 gol in 2 partite. L'1-0 siglato dai granata aumenta il margine sul Cagliari, costretto a giocarsi tutte le proprie carte. I rossoblù trovano effettivamente il pari con Tuveri a inizio ripresa, risultato che in ogni modo non sarebbe bastato per passare il turno. Al 52' il Torino chiude definitivamente i giochi con la rete di Syll, subentrato a Tatarevic e decisivo per il 2-1 finale. Come all'andata, fondamentale quindi anche l'apporto di chi è entrato a gara in corso. Con due vittorie su due, l'Under 15 di La Rocca è quindi ufficialmente ai quarti di finale, nei quali affronterà una tra Parma e Fiorentina nei due match di andata e ritorno.