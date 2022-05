Under 15, Torino-Cagliari 4-2: i granata vincono l’andata in rimonta

L'andata degli ottavi di finale se l'aggiudica il Torino: battuto il Cagliari al Cit Turin

PRIMO TEMPO - Pronti e via, il Cagliari prova a sfruttare il contropiede di Smeraldi, Ressia è bravo a chiudere in scivolata. Immediata la risposta del Torino su un errore dei sardi, palla regalata a Conte che fa tremare la traversa con un tiro dal limite. Poi la partita si assesta, senza particolari occasioni da entrambe le parti. Questo fino al 28' quando il Torino guadagna l'ennesimo corner: Spadoni da due passi manda alto di testa. Subito dopo però rispondono i sardi e non sbagliano. Ressia perde un brutto pallone sulla trequarti e lancia Malfitano nell'uno contro uno con Anino. 1-0, Cagliari in vantaggio. Una doccia fredda per i granata, che non avrebbero meritato di andare sotto. La squadra di La Rocca però non si scompone, anzi aumenta il ritmo. E al 34' affonda il colpo: prima Domenico Gai viene murato poi, dopo una serie di rimpalli, la palla arriva a Conte che si gira e beffa Sanna. Si va a riposo sul pari.