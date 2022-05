Under 15, la top 3 di Torino-Cagliari 4-2: bis di Conte, Tatarevic spacca il match

La squadra di La Rocca batte il Cagliari in rimonta: i migliori tre tra le fila granata

Irene Nicola

Il Torino si aggiudica l'andata degli ottavi di finale, vincendo contro il Cagliari in rimonta. (QUI per leggere la cronaca). Un successo fondamentale che consente alla squadra di La Rocca di presentarsi per il ritorno con il vantaggio di aver finto il primo match point.

CONTE: Uomo partita. Sembra in palla già dai primi minuti e infatti in avvio centra in pieno la traversa con un gran tiro dalla distanza. Poi si scatena tra fine primo tempo e inizio secondo. Prima trova il gol del pareggio, fondamentale per non andare sul riposo in svantaggio, poi si esalta per il 2-1 che completa la rimonta.

FINIZIO: Si conferma sui livelli a cui è stato per tutta la stagione. A sinistra è l'arma in più del Torino, per velocità e foga agonistica. Recupera tanti palloni ed è un supporto non indifferente anche per la retroguardia a tre, è un jolly. Sul finale trattiene Malfitano causando il fallo da rigore ma ciò non toglie la bontà della sua partita.

TATAREVIC: Entra e cambia la partita. Acclamato da tutto il pubblico, in 10 minuti di partita si guadagna il rigore che vale il 3-1 e chiude la partita siglando il 4-2 dopo che il Cagliari aveva accorciato le distanze. Sfiora pure la doppietta.