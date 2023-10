Under 15, Juventus-Torino 2-0: i granata lottano ma si arrendono nella ripresa

Under 15, Juventus-Torino: il secondo tempo

La ripresa è da subito combattuta. La Juventus è più cinica e così trova il vantaggio che sblocca la partita. Ripartenza lampo dei bianconeri al 49', Franco segue l'azione e imbuca alle spalle di Chinellato con una sorta di rigore in movimento, affondando il colpo dell'1-0. La Juventus prende fiducia e mette in difficoltà i granata, rischiando di siglare anche il raddoppio con Paonessa che gonfia la rete ma si vede poi annullare il gol perché partito in posizione di offside. Il Torino fatica a reagire dopo la rete subita e non riesce a impensierire particolarmente i bianconeri. Catto prova a cambiare qualcosa dalla panchina al 53' inserendo Cammarota al posto di Cai. La gara resta aperta, anche se il Toro non ha occasioni clamorose. Tutto cambia però al 71' quando Moraglio interviene in area in scivolata su Paonessa dopo una palla persa nell'area granata. Rigore per la Juventus: sul dischetto non sbaglia Corigliano. 2-0 Juventus. I bianconeri nel finale tentano di siglare la terza rete con Bruno che sfida Chinellato, il portiere granata però gli sbarra la strada. Finisce 2-0 a Vinovo.