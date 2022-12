Under 15, la top 3 di Torino-Sampdoria 2-1: Calderone show, Bianchi perfetto

Il 10 granata alla seconda da titolare da spettacolo al Cit Turin contro la Sampdoria

Roberto Ugliono

L'Under 15 del Torino vince 2-1 contro la Sampdoria in una partita combattuta, ma messa da subito in discesa da parte dei ragazzi di Ivano Della Morte. I torelli dopo 6 minuti sono già sul 2-0 grazie anche a un super Christian Calderone che con le sue giocate ha messo in ginocchio la Samp nei primi minuti. Prestazione ottima da parte di tutto il Toro, che si è preso i suoi rischi pur di mantenere la propria identità, quella di una squadra che lotta e pressa alto. Al Toro di Della Morte non mancano certo dinamismo e quantità.

Christian Calderone - Riassumere la sua partita (spettacolare) è semplicissimo. Ci sono due diapositive che rappresentano la sua classe e la sua qualità. Quinto minuto, riceve palla sulla sinistra, doppio passo, dribbling e tiro a giro che si stampa sulla traversa. Giocata da chi dà del 'tu' al pallone. Passano 60 secondi e si supera. Cross in mezzo e lui in rovesciata deposita in rete il gol del provvisorio 2-0. Calderone è un ragazzo su cui si può fare un ottimo lavoro.

Tommaso Tuzzolino - Esordio da titolare in stagione e partita che dura appena un tempo, quanto basta per meritarsi tanti applausi. Davanti alla difesa dà solidità e tranquillità, perché palla al piede è bravo nel non perdere il possesso e a tenere la sfera sempre incollata. In fase di non possesso è un vero torello, insegue gli avversari e sradica palloni.

Riccardo Bianchi - Dalle sue parti sono gravitati tanti blucerchiati, ma l'esito è sempre stato lo stesso. Bianchi sembra un libero vecchio stile. Difende e dà solidità, ma ha anche licenza di offendere. Spesso capita che Bianchi si sganci e salga per aiutare i compagni nella manovra. Insomma la sua partita è stata da difensore moderno che si può più facilmente tradurre in: completo.