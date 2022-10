Under 16, la top 3 di Torino-Genoa 1-1: Finizio è una certezza

Nello scontro al vertice, Torino e Genoa si spartiscono la posta. Entrambe restano in vetta al girone dopo l'1-1 maturato al Cit Turin, con i granata che trovano la rete del temporaneo vantaggio su rigore con Finizio. Di seguito le pagelle dei migliori tre giocatori granata.

ANINO : Nel primo tempo passa dall'essere inoperoso al doversi superare nel finale. Quando Ndulue si lancia in contropiede beffando la difesa granata, solo Anino lo separa dal gol. Il portiere granata non batte ciglio e gli sbarra la porta mantenendo il momentaneo 0-0.

FINIZIO: Quando c'è da alzare l'asticella non si tira indietro. Non è una sorpresa, ma piuttosto un dato di fatto vista la costanza del terzino granata, che impreziosisce la sua prestazione con il rigore del vantaggio del Toro, ma è più in generale autore di una gara maiuscola.