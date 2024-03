Under 16, la top 3 di Torino-Modena 3-3: Luongo magie e numeri da urlo

La top 3 della sfida Under 16 tra Torino e Modena

Irene Nicola Redattore 24 marzo - 17:02

L'Under 16 granata non va oltre il pari nella sfida con il Modena. Pirotecnico 3-3 al Cit Turin, con i torelli che pagano però i due rigori concessi ai gialloblù nel corso degli ottanta minuti. Di seguito la top3 della sfida.

SHEJI: Impiega appena tre minuti a entrare in partita, vede bene la porta e sblocca il risultato in favore del Torino sorprendendo Perta. Dà vivacità alla fascia destra, non a caso i suoi lo cercano con costanza per prendere metri e impensierire il Modena. Gran apporto nel corso della gara e ottimo lavoro in fase di costruzione, scambiando spesso con i compagni nello stretto. Quando punta l'uomo spesso lo salta senza problemi.

LUONGO: Il capitano risponde ancora una volta presente. Lo fa per la qualità delle giocate, ma anche per il carattere con cui trascina i granata nei momenti di difficoltà e non solo. Sempre nel vivo delle azioni offensive, è il punto di riferimento inamovibile di questo Toro. Numeri da capogiro e tanta qualità, è fondamentale per questa Under 16. Deve solamente diventare più concreto nelle sue giocate per essere ancora più incisivo.

AMISANO: Nella ripresa sale in cattedra e regala al Toro la terza rete con cui i ragazzi di Vegliato potevano provare a vincere la partita. Il suo gol non basta per i tre punti, ma la prova di Amisano è positiva a prescindere dalla rete per come dirige le operazioni a centrocampo. In mezzo, poi, c'è da sudare, perché il Modena ha un gran ritmo, e lui si impegna per metterci una pezza, d'altronde Vegliato non rinuncia a lui per tutta la partita.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.