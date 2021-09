Under 16, la top 3 di Torino-Sampdoria 1-0: Desole, Bellocci e Rossi determinanti

I migliori del match d'esordio contro la Sampdoria, valso i primi tre punti in campionato ai ragazzi di Semioli

Irene Nicola

L'Under 16 di Franco Semioli porta a casa una vittoria importantissima contro la Sampdoria. L'1-0 sui blucerchiati, difeso con le unghie e con i denti nel finale, permette ai granata di capitalizzare quanto di buono fatto vedere nei 90'. Ecco i tre migliori della partita.

DESOLE: Il difensore centrale granata è sempre una garanzia nella linea della retroguardia, ma è anche l'uomo in più per Semioli in attacco. Sui calci piazzi averlo in mezzo all'area è un gran vantaggio per i torelli, non a caso Rossi lo cerca sempre. Dopo aver sfiorato il gol con un tap-in al volo, è proprio lui a sbloccare la gara con un colpo di testa. La sua rete vale i 3 punti.

BELLOCCI: Sostituisce i pali sguarniti granata, dopo il rosso ad Alloj, a meno di un quarto d'ora dalla fine con il peso di dover parare il rigore a Giolfo per mantenere il vantaggio di un solo gol dei compagni. Entra a freddo, ma è lucidissimo, rimanendo in piedi fino all'ultimo per poi bloccare il tiro dell'attaccante della Samp. Per lui era l'esordio in una partita ufficiale con la maglia granata e salva il risultato. La sua parata vale quanto il gol di Desole.

ROSSI: Il capitano prende in mano la squadra. Si incarica della manovra con responsabilità e dimostra di saper gestire anche le situazioni più complesse. Incaricato delle battute dei calci piazzati, firma l'assist dalla bandierina per il gol di Desole. Nel finale si prende un giallo d'esperienza per bloccare Murgia, blocca la punizione che segue e tiene la palla fino al triplice fischio facendo respirare la squadra.