Under 16, Torino-Sampdoria 1-0: Desole affonda, Bellocci salva il risultato

Esordio in campionato per i torelli di Semioli: contro i blucerchiati è lotta fino all'ultimo, ma alla fine arrivano i tre punti

Irene Nicola

Conquista una vittoria il Torino Under 16 di Franco Semioli, al termine di una gara che si è accesa nel secondo tempo. I torelli vanno meritatamente in vantaggio con Desole e hanno più chances per arrotondare il risultato. Nel finale però devono fare i conti con il rosso di Alloj e con i tentativi della Samp di recuperare. A dire no ai blucerchiati è Bellocci, che entra dopo il rosso ad Alloj, si supera e para un rigore a Giolfo.

LE SCELTE - Per l'esordio in campionato, Semioli sceglie il 4-3-3. A difendere i pali granata c'è Alloj, davanti a lui la linea difensiva a quattro guidata dalla coppia di centrali Sardo-Desole e completata dagli esterni Muratore e Ponghetti. A centrocampo spicca il nuovo arrivato Sacco come mezzala destra; Rossi, come play, e Armocida completano il terzetto. In attacco infine spazio a Di Paolo, anche lui acquisto dell'ultima sessione di mercato, Scarfiello e Dimitri.

PRIMO TEMPO - I granata di Semioli si fanno vedere per la prima volta dalle parti di Rodolfo al 7', con un gran tiro di Sacco che viene deviato dal portiere blucerchiato. La partita è equilibrata, con entrambe le squadre che hanno a disposizione delle occasioni per sbloccare il risultato. Per Rossi e compagni quella più ghiotta, dopo il tentativo di Sacco, arriva al 17' con l'imbucata di Scarfiello. I liguri invece cercano in due occasioni Alloj, sempre pronto e attento nel dirigere la retroguardia. Poi Di Paolo cerca il gran gol, andando in progressione a destra e cercando il destro a giro, che finisce poco alto sopra la traversa. I torelli spingono continuità a destra, sfruttando la velocità di Di Paolo e i suoi cross in mezzo a cercare. Al 30' è la Samp ad avere la chance, lanciando Pacelli in contropiede: Alloj esce bene in scivolata. Nel finale sono proprio gli ospiti ad avere più possibilità, ma sono imprecisi al momento del tiro, quando Giolfo cerca Pacelli, che conclude a lato in un momento in cui la difesa granata era scoperta. 5' dopo Samp e Torino esultano, invano, per due reti annullate per fuorigioco: la prima è quella di Borlotti, la risposta granata è di Scarfiello.

SECONDO TEMPO - Succede tutto nella ripresa, che si apre con una punizione a favore del Toro, battuta da capitan Rossi. Desole prova l'imbucata al volo, per poco finisce larga. Subito dopo Muratore si fa tutta la fascia destra, ma viene murato sul più bello quando arriva al cross. I torelli si rifanno subito, sul calcio d'angolo che segue al 49': in battuta ci va Rossi, che dalla bandierina pennella un cross per l'imbucata di Desole, in rete al secondo tentativo con una gran incornata a due passi da Rodolfo. La Samp non sembra comunque doma e cerca di rendersi pericolosa con Islam e Giolfo, Alloj è sempre presente. Con mezz'ora da giocare Semioli si gioca la carta Magnino, murato al suo ingresso in un flipper che vede ancora i torelli vicini alla rete. Sul ribaltamento di fronte, la Sampdoria si mangia un gol con Giolfo, che conclude prima che Alloj lo anticipi, ma senza centrare lo specchio della porta. A metà frazione i ragazzi di Semioli spingono per raddoppiare, ma non riescono a trovare lo spunto decisivo. Un errore però rischia di portare avanti la Sampdoria: Armocida perde palla in mezzo al campo, Islam si trova solo contro Alloj che mura il primo tentativo, il secondo finisce alto. Per il Toro la situazione si complica al 77': Alloj è ingenuo questa volta nel bloccare Islam, che clamorosamente non approfitta dell'errore. Il portiere granata interviene ancora e devia sul palo, ma l'attaccante blucerchiato cade. Viene fischiato un rigore a favore dei liguri e Alloj viene sanzionato con il rosso diretta. Entra Bellocci, alla prima partita ufficiale con il Toro, e para clamorosamente il rigore a Giolfo. Il finale di gara è thriller, la Samp prova a recuperare aumentando la pressione, i torelli soffrono ma non si piegano.

IL TABELLINO

TORINO-SAMPDORIA 1-0

Marcatori: 49' Desole (T)

TORINO (4-3-3): Alloj; Muratore, Sardo, Desole, Ponghetti; Sacco, Rossi, Armocida (74' Rota); Di Paolo (77' Bellocci), Scarfiello, Dimitri (59' Magnino). A disposizione:, Vagnati, Gasti, Chelotti, Carbone, Ragusa. All. Semioli

SAMPDORIA (4-3-3): Rodolfo; Sinatra (63' Ferrauto), Borlotti, Costantino, Melani (46' Rossello); Gentili (46' Traverso), Freccero (63' Vermiglio), Murgia; Islam (81' Cirigliano), Pacelli (74' Malaj), Giolfo. A disposizione: Parodi, Fuamba, Farrauto, Lasagna, Rossello. All. Nicolini.

Ammoniti: 74' Desole (T), 85' Islaim (S), 91' Rossi (T)

Espulsi: 73' Alloj (T)