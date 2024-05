Under 16, Torino-Atalanta 1-4: i granata cadono nell’ottavo d’andata

Under 16, Torino-Atalanta: il primo tempo

L'Atalanta è irruenta fin dai primi minuti della partita, cercando a ripetizione sugli sviluppi di corner la porta difesa da Cereser e provando poi la botta dalla distanza con Damiano. I granata si chiudono per contenere la Dea e si salvano, pur soffrendo, al 6' quando per due volte sono a un passo dallo svantaggio. Prima è miracoloso Cereser a bloccare Martano, subito dopo Inacio centra il palo con un diagonale. Il Toro è intimidito e lascia troppo campo alla Dea, che si scontra ancora con un Cereser perfetto in uscita su Damiano. Al 15' la gara dei granata si mette in salita. Nel tentativo di fermare un'offensiva della Dea, Bianchi commette un fallo da rigore a due passi dal direttore di gara che assegna il penalty. Sul dischetto si presenta Inacio, che calcia un rigore perfetto incrociando con il destro sul secondo palo, Cereser non può fare nulla. L'Atalanta passa in vantaggio, il Torino si scuote e cerca subito di salire lasciando da parte i timori di inizio gara. Intorno a metà frazione i granata iniziano a guadagnare terreno e per la prima volta si affacciano dalle parti di Leto. La riscossa parte da capitan Luongo, che si incunea bene in area al 25' e per due volte va contro Leto, trovando il fil di palo sul secondo tentativo. Insistendo, anche i granata trovano la propria occasione. Falasca in area protegge bene palla nel duello con Nova, che lo atterra: è ancora rigore, questa volta però a favore del Toro. Sul dischetto si presenta Luongo che spiazza Leto e porta il punteggio sull'1-1. I torelli si rinvigoriscono dopo il gol e si lanciano all'attacco, ma lasciano troppo campo alla Dea che al 36' si ritrova nuovamente in vantaggio. Contropiede lampo di Damiano, che arriva fino all'area granata e porta Cereser fuori dai pali; i centrali granata non proteggono la linea di porta e, battuto Cereser, arriva l'1-2. Imbarcata difficile da digerire per il Torino, che vede la partita complicarsi ulteriormente al 39': Colombo, lasciato libero dal limite, si inventa una magia e sigla l'1-3 con un tiro a giro che prima colpisce il palo e poi gonfia la rete.