Under 16, Torino-Juventus 0-1: i granata danno battaglia, ma cadono nel finale

Dopo aver lottato ad armi pari per gran parte del derby, esce fuori la Juventus che manda ko il Toro nel finale

Irene Nicola Redattore 18 febbraio - 16:15

Il Torino Under 16 alza bandiera bianca nel finale derby e torna a casa con un'amara sconfitta contro la Juventus. Al Cit Turin finisce 0-1, con i bianconeri che trovano la rete con Samb sfruttando una disattenzione dei granata in difesa. Il Torino gioca un derby da protagonista, lottando ad armi pari con la Juventus per gran parte della partita e avrebbe meritato qualcosa in più per la prestazione sugli 80'. Nell'ultimo quarto d'ora però la Juventus ha alzato i ritmi e i granata non sono riusciti a fare l'ultimo strappo. Arriva così il primo ko del girone di ritorno per il Torino.

Under 16, Torino-Juventus: le scelte — Michele Vegliato opta per il 3-4-1-2. Cereser si dispone tra i pali, supportato dal centrale De Lucia e dai braccetti Cekrezi e Bergomi. Amisano e Molon dirigono le operazioni a centrocampo, sulle fasce vince la velocità di Sheji e Odendo. Capitan Luongo va infine sulla trequarti a innescare le punte Falasca e Bonacina.

Under 16, Torino-Juventus: il primo tempo — Primo tempo di fuoco al Cit Turin. Torino e Juventus partono a mille con continui ribaltamenti di fronte per scardinare le rispettive difese. I granata si affidano alle discese di Sheji sulla destra e si rendono pericolosi due volte in avvio con Falasca, che prima spara alto da buona posizione su imbucata di Amisano e poi si fa recuperare da Huli a due passi dalla porta. La Juventus d’altro canto prova a sorprendere i granata con la velocità di Samb e Kaba oltre che con le sgasate di Bracco, ma trovando sempre un muro. Al 30’ Torino e Juventus vanno entrambe a un passo dal gol. Prima sono i bianconeri a disperarsi quando Cereser non controlla, ma si salva su tre ribattute consecutive; poi si mangia le mani il Toro con Bonacina che non inquadra la porta solo contro Huli. È il momento più concitato e agguerrito del derby. Hanno la meglio però le imprecisioni, così sia Toro che Juventus restano a un passo dal gol ma non lo trovano né quando Kaba sbaglia il tap-in dopo la ribattuta incerta di Cereser su Samb né quando Bonacina per un soffio vede sfumare il diagonale sul secondo palo fuori dallo specchio. Nel finale anche i duelli fisici si fanno più intensi, vengono sanzionati con il giallo Amisano tra i granata e Borasio tra i bianconeri.

Under 16, Torino-Juventus: il secondo tempo — La ripresa parte con una Juventus più arrembante rispetto ai granata e vicina alla rete sugli sviluppi della punizione di Ceppi con Kaba. I granata tirano un sospiro di sollievo e si scuotono, tornando a spingere e bussando alla porta di Huli con la botta dalla distanza di Luongo. Nonostante le continue incursioni da una parte e dall’altra il risultato resta fermo sullo 0-0. Al 62’ ancora Juventus, con Bracco che aggancia al limite e controlla ma non riesce a superare il muro di Cereser. In questa fase vengono fuori i bianconeri con più decisione, mentre la spinta del Toro si fa meno importante. Così Cereser è costretto a immolarsi su Bracco e poco dopo è De Lucia a salvare i granata murando il tentativo di Ceppi. Vegliato prova a cambiare qualcosa dalla panchina facendo subentrare Colantoni a capitan Luongo, stanchissimo, al 68’. Il Toro pare però aver perso la propria spinta e si fa vedere sempre più di rado dalle parti di Huli. Nel frattempo i bianconeri accelerano e al 74’ trovano la via del gol. Dopo aver murato su Ceppi e poi su Samb, Cereser viene ingannato da una carambola in area e non può più intervenire sul nuovo tentativo di Samb: 1-0 Juventus. Dalla panchina per il finale entra anche tra i granata Moschetta al posto di Falasca. Il recupero però non regala grandi emozioni e il risultato non cambia. La Juventus porta a casa i tre punti, Torino sconfitto per la prima volta nel 2024.

Under 16, Torino-Juventus: il tabellino — TORINO-JUVENTUS 0-1

Marcatori: 75’ Samb (J)

TORINO (3-4-1-2): Cereser; Cekrezi, De Lucia, Bergomi; Sheji, Amisano, Molon, Odendo; Luongo (68’ Colantoni), Falasca (78’ Moschetta), Bonacina. A disposizione: Martena, Moretti, Bianchi, Parisi, Zacchera, Berto, Laforè, Calderone, Reci. Allenatore: Vegliato

JUVENTUS: Huli, Cancila, Precupanu, Malfatti, Badarau, Vitrotti, Samb, Borasio (41’ Sibona), Kaba, Ceppi, Bracco. A disposizione: Nava, Bonora, Togniaccini, Moschetta, Specker, Chessa, Sturniolo, Pomoni. Allenatore: Grauso

Ammoniti: 37’ Amisano (T), 38’ Borasio (J), 58’ Samb (J)

