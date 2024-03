Under 16, Torino-Modena 3-3: pareggio amaro e spettacolare al Cit

Under 16, Torino-Modena: il primo tempo

Torino esplosivo in avvio. I granata impiegano appena 3’ per trovare la via del gol, con Sheji che si invola sulla destra per poi rientrare e calciare sul secondo palo dalla distanza imbucando alle spalle di Perta. Il Modena non ci sta e cerca subito di recuperare il gap, Cereser in presa alta chiude la porta a Barbi. I gialloblù spingono senza sosta e si dimostrano insidiosi in contropiede. Grazie a uno di questi all’8’ trovano il pareggio. Wiafe arriva al limite dell’area, riesce a superare la difesa granata poi con un filtrante trova Fadili in scivolata a imbucare il tap-in dell’1-1. Di lì a poco Waife si conferma il maggior pericolo per i torelli quando scappa al 13’ a De Lucia, che lo atterra in area. Rigore per il Modena, sul dischetto va Waife che spiazza Cereser e porta i suoi in vantaggio. Doccia fredda per il Toro, che vede le proprie sorti cambiare nel giro di cinque minuti e si ritrova ora a inseguire. I torelli sono feriti sì, ma non vinti, anzi. È capitan Luongo a dare la scossa, prima facendo tremare il palo e poi al 17’ riuscendo a gonfiare la rete alle spalle di Perta da distanza ravvicinata. 2-2 al Cit Turin. Il ritrovato pareggio dà morale al Toro, che si rilancia e per due volte va a un passo dal vantaggio con due diagonali di Luongo e Falasca. La lotta resta aperta con Waife che quando si accende è sempre un’insidia da gestire. L'ultimo tentativo prima del duplice fischio è ancora granata: Cekrezi dal limite calcia al volo di poco alto sopra la traversa sugli sviluppi di piazzato.