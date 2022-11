Under 16, Torino-Parma 0-1: prima sconfitta stagionale per i granata

I torelli di Marco Veronese cadono nello scontro diretto con il Parma

Irene Nicola

Dopo sei risultati utili consecutivi, cade il Torino Under 16. I granata, prima forza del girone, escono sconfitti dallo scontro con la diretta inseguitrice, il Parma. I ducali sono complessivamente più incisivi e compatti e trovano la rete a 10' dalla fine. La reazione granata dopo il gol arriva, ma non è sufficiente per strappare un punto. Prima sconfitta stagionale per i torelli di Marco Veronese, unica squadra del girone che fino a oggi non era mai stata battuta.

Under 16, Torino-Parma: le scelte — Marco Veronese conferma in toto la formazione scesa in campo contro il Monza settimana scorsa. Tra i pali Anino, difesa a quattro guidata dalla consolidata coppia Gallo-Ressia e completata dagli esterni bassi Gatto e Finizio. In mezzo al campo Casadei guida il reparto, affiancato da Carreri e Domenico Gai. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Conte fa la prima punta, ali Sandrucci e Syll.

Under 16, Torino-Parma: il primo tempo — L'avvio del Torino è timido, il Parma ne approfitta per prendere in mano il possesso della partita e mettere pressione ai granata. I torelli con il tempo provano a venire fuori in contropiede, ma sprecano nella finalizzazione con Conte e Sandrucci. La partita si arena poi su un sostanziale equilibrio, in cui sono comunque i ducali a tenere le redini della partita. Ad ogni modo nessuna delle due squadre è incisiva e non arrivano conclusioni per Anino e Casentini. Al 30' il Parma spaventa il Torino con un traversone che diventa un tiro, Anino si allunga e Plicco perde il tempo della conclusione per ribattere a rete. Poco dopo i granata provano ad alzare i giri con un cross in mezzo all'area di Finizio che trova Gallo a rimorchio, ma il centrale non riesce a controllare il pallone.

Under 16, Torino-Parma: il secondo tempo — Alla ripresa, subito un cambio per il Torino: dentro Spadoni, fuori Sandrucci. Poi è la volta di Grandi, che prende il posto di Carreri. Il Parma è sempre più efficace in costruzione, ma lascia anche più spazi ai granata che si fanno vedere con Spadoni al 50'. I ducali danno la sensazione di poter dare lo strappo, ma in contropiede Spadoni e Domenico Gai dicono la propria. Alla mezzora l'inerzia sembra passare dalla parte dei ducali, pericolosissimi prima con un'imbucata su cui interviene Finizio in scivolata e poi con un bel tiro di Ferrari murato da un reattivo Anino. Al 70' arriva il vantaggio del Parma: sugli sviluppi di un corner da sinistra, il più reattivo è Marchesi che sbuca da dietro la retroguardia e batte Anino. La doccia fredda fa reagire il Torino, a due passi dal gol con Syll. Negli ultimi dieci minuti di gara Veronese si gioca il terzo cambio, inserendo Fiore al posto di Syll. I granata passano quindi a tre in difesa, con Finizio e Gatto che si sganciano dai compiti difensivi per contribuire all'offensiva. I granata ora provano il tutto per tutto: Gai in velocità avvia un contropiede lampo, che sfuma nella finalizzazione; poi Gatto cerca un tap-in da distanza ravvicinata, ma la conclusione è centrale e di facile presa per Casentini. Nei minuti finali non c'è spazio per grande occasioni. Il Torino cade contro il Parma, prima sconfitta stagionale per i torelli di Veronese.

Under 16, Torino-Parma: il tabellino — TORINO-PARMA 0-1

Marcatori: 70' Marchesi (P)

TORINO (4-3-3): Anino; Gatto, Gallo, Ressia, Finizio; Carreri (53' Grandi), Casadei, Gai D.; Sandrucci (41' Spadoni), Conte, Syll (72' Fiore). A disposizione: Proietti, Borgna, Foschiani, Gai F., Grandi, Ferrari, Tatarevic. Allenatore: Veronese.

PARMA: Casentini; De Simone (53' Montenet), Marchesi, Ozzano ( 53' Iuliani), Trabucchi, Baciocchi, Lori, Plicco, Ferrari, De Oliveira, Alinovi (68' Campatelli). A disposizione: Taina, Chimezie, De Simone, Gandolfi, Zamuner, Macrì. Allenatore: Valenti.

Ammoniti: 63' Casadei (T), 71' Marchesi (P), 76' Trabucchi (P)