Under 16, Torino-Sampdoria 1-3: i torelli vanno ko, blucerchiati a punteggio pieno

Subito ritmi alti al Cit Turin nella sfida tra Torino e Sampdoria. I blucerchiati sono i primi ad affacciarsi al tiro con una conclusione a botta sicura di Fruscione dalla trequarti, Cereser in due tempi la blocca. Per i granata tenta l’imbucata capitan Luongo, Musio in uscita difende il pallone. A rompere l’equilibrio del match una giocata individuale di Fruscione, che al 17’ porta in vantaggio la Sampdoria. Dopo aver tenuto vivo un pallone sull’out di destra, il numero 7 blucerchiato si inventa una serpentina in area prima di gonfiare la rete per l’1-0 Sampdoria. Il Toro accusa il colpo e spegne la luce, rischiando subito dopo di subire il secondo gol, Cekrezi allontana il pallone a due passi dalla linea di porta. La riscossa del Torino nasce però al 20’ quando Bonacina tenta la conclusione dalla distanza per scuotere i suoi: il tiro è debole e centrale, Musio però lascia sfilare il pallone e insacca così la rete dell’1-1. La Sampdoria si mangia invece la possibilità di passare nuovamente in vantaggio con Paratici che, lanciato solo contro Cereser, calcia sull’esterno della rete. La partita si stabilizza, fino ai minuti finali della frazione. Al 38’ passa ancora la Samp questa volta con Vaienza, che riesce a toccare il pallone prima di cadere in area dopo un contrasto toccando con l’esterno destro e firmando il 2-1.

Under 16, Torino-Sampdoria: il secondo tempo

Alla ripresa il Toro si ritrova a inseguire. Tanti duelli a inizio frazione, ma nessuna delle due squadre sembra trovare uno spunto particolarmente decisivo. È però poi la Sampdoria a dare uno strappo al match, siglando il terzo gol. Vaienza sfrutta bene un’incursione sulla trequarti, trova il palo interno e la palla carambola alle spalle di Cereser. Sul 3-1 blucerchiato il cammino dei granata si mette ancora più in salita. Il Torino non riesce a farsi vedere concretamente in attacco, complice un’organizzazione difensiva efficace dei blucerchiati. Falasca prova allora a suonare la carica per un tap-in, che però sfuma a due passi dalla linea di porta. Vegliato prova a intervenire dalla panchina dando nuove forze ai granata: al 57’ entrano Bianchi e Sheji per Berto e Bonacina. Sheji prova subito a farsi vedere con un tiro dalla distanza, che però termina sull’esterno della rete, anche Falasca cerca la conclusione personale, poi Luongo di testa. Nulla però di particolarmente probante per Musio che resta in controllo. Nel finale ancora due cambi tra le fila granata: dentro Reci e Turola, fuori Amisano e Odendo. La partita resta accesa perché il Toro ci prova e guadagna una serie di corner interessanti, ma la Sampdoria sfrutta l’ultimo di questi al 75’ per lanciarsi in contropiede sfruttando il campo aperto lasciato dai granata. Paratici si invola solo per vie centrali, Cereser lascia i pali per contrastarlo al limite dell’area ma prima di lui interviene Cekrezi che lo atterra fuori area e viene così espulso. Piove sul bagnato per il Torino, che si ritrova anche in inferiorità numerica. Non c'è più tempo per provare a costruire: finisce 3-1. La Sampdoria vola a punteggio pieno, Torino fermo a quota 1 punto.