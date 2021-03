Under 17, Cremonese-Torino 1-3: dominio granata. Ceica segna ancora

La squadra di Menghini continua alla grande il pre campionato, contro i lombardi i suoi ragazzi dominano in lungo e in largo

Roberto Ugliono

Continua positivamente il cammino di avvicinamento al campionato Under 17 per la squadra di Andrea Menghini. I torelli hanno battuto 3-1 la Cremonese in una partita mai in discussione. Nel primo tempo i granata creano tanto e capitalizzano nel finale. A sbloccare la partita è Vinotti su rigore e poco dopo arriva il raddoppio del solito Ceica, che - pur essendo un 2005 - continua a trovare la rete incessantemente. Decisivo nella rete del 2-0 il velo di Toma che libera il compagno di reparto.

Nel secondo tempo non cambia il filone della partita. I granata conducono e creano anche dopo la consueta girandola di cambi da ambo le parti. In avvio è subito decisivo D'Agostino, che sigla il 3-0 dopo aver saltato tre avversari e chiude virtualmente i conti. A metà della ripresa la Cremonese accorcia le distanze su angolo, ma è di fatto l'unica occasione dei lombardi. Ottima prestazione della squadra di Menghini che il 18 aprile inizierà il campionato Under 17 subito con il derby. Prima di quella partita il Torino dovrebbe ancora sostenere un test match a Brescia.

Da segnalare, ed è una notizia importante, il ritorno in campo dopo tanto tempo di Serra. Il difensore centrale, che sta studiando per diventare regista, ha sostituito Della Valle al centro del terzetto difensivo e si è disimpegnato molto bene. Il ragazzo, l'anno scorso capitano dei 2005, era tornato ad allenarsi appena 3 settimane fa a pieno regime e ora dopo una lunga attesa (non giocava una partita da settembre) ha potuto respirare l'aria del campo e iniziare il percorso per rimettersi in forma in vista dell'inizio del campionato.

IL TABELLINO

CREMONESE-TORINO 1-3

Marcatori: 35' rig. Vinotti (T), 43' Ceica (T), 47' D'Agostino (T), 62' Concari (C)

Cremonese (4-3-1-2): Vigilati (46' Peschieri); Cherubin, Cestana, Guarneri (68' Ferraroni), Ventura (83' Bignotti), Previtali (52' Lordkipanizde), Pennati (46' Pizzoni), Lanzi (83' Galafassi), Novello (68' Ricci), Colombo (83' Itraloni), Vigalio (52' Concari). All. Temelin.. C

Torino (3-5-2): Virano (75' Mora); Rettore, Serra (60' Fioccardi), Azizi; Barbagiovanni (60' Garello), Ciammaglichella (60' Bonelli), Fragomeni (46' D'Agostino), Vinotti (60' Milazzo), Cesari (60' Cafà); Toma (60' Catanzaro), Ceica (60' Mastrosimone). All. Menghini.