Under 17, esordio con derby: contro la Juventus serve lo spirito Toro

I ragazzi di Menghini hanno fatto un buon precampionato, contro i bianconeri tornerà anche Della Valle dopo l'esperienza in Under 18

Non poteva esserci esordio in campionato più difficile per l'Under 17 del Torino. I granata di mister Andrea Menghini sfideranno infatti, domani alle ore 15 al campo "Ale&Ricky" di Vinovo, la Juventus. I bianconeri nei test match precampionato hanno sempre vinto contro avversari di livello e con risultati roboanti. Alla prima di campionato, però, hanno compiuto un mezzo passo falso pareggiando 2-2 a Genova contro la Sampdoria. Ciò non toglie l'altissimo livello di questa rosa.

COME ARRIVA IL TORINO - Le partite vanno però giocate e il vero verdetto è il campo. Per questo il Torino di certo avrà la possibilità di giocarsi le sue carte. C'è curiosità di scoprire la risposta della squadra dei 2004 alla sua prima uscita (lo scorso weekend, infatti, il Torino ha osservato un turno di riposo). Bava e Menghini sono riusciti a costruire una squadra solida in difesa e pericolosa in attacco. Inoltre il tecnico potrà contare sul ritorno di Della Valle. Il difensore centrale, forte dell'esperienza da titolare con l'Under 18, sarà un punto di riferimento per i granata. In difesa è pronto a mettersi in mostra anche Rettore, altro giocatore molto promettente del reparto arretrato. E il gruppo granata si contraddistingue per la numerosa presenza dei 2005 che giocano sotto leva come Broccanello, Ceica e Serra. Tutti e tre sono giocatori importanti e potranno essere un valore aggiunto per la squadra di Menghini. Dubbi invece sulla presenza di Ciammaglichella, reduce dall'esordio in Primavera: negli ultimi allenamenti ha avuto problemi fisici. Di certo sarà un Torino che non avrà paura di lottare. Intanto una buona notizia c'è. È tornato il campionato, uno stimolo certamente diverso per tutti i ragazzi.