Under 17 in campo per sensibilizzare sui pericoli della strada: la manifestazione

Rebuffi: "La testa sulle spalle è importante, non solo in campo ma soprattutto fuori"

All'evento tenutosi domenica 26 maggio sul campo del Cit Turin hanno partecipato Torino, Atalanta e Lascaris, che si sono sfidate in un simbolico triangolare davanti ai genitori e al fratello di Marco Salmeri, e anche davanti a ex giocatori e personalità del mondo granata come Antonino Asta, Silvano Benedetti, Andrea Fabbrini e Antonio Comi. Presenti infine anche Christian Mossino, Vice Presidente Vicario dell'LND Piemonte, e Alfredo Trentalange, ex arbitro ed ex Presidente AIA. Il Torino è uscito vittorioso nel triangolare contro nerazzurri e bianconeri, in una giornata in cui il campo passa in secondo piano rispetto all'importanza dei valori da trasmettere ai ragazzi per prevenire incidenti sulla strada. Un aspetto ribadito fortemente anche dal tecnico granata Fabio Rebuffi nelle dichiarazioni rilasciata al giornalista Salvino Cavallaro, moderatore della premiazione: "Per noi è importante che passi il messaggio di sensibilizzazione ai ragazzi. Deve essere una lezione importante, si sentono troppo spesso episodi e tragedie difficile anche da commentare. I ragazzi devono capire quanto è importante avere la testa sulle spalle, non solo in campo ma soprattutto fuori". Infine Angelo Frau, presidente del Cit Turin: "Riteniamo che sia molto importante continuare a fare prevenzione riguardo a quelli che sono i pericoli della strada. Abbiamo ospitato e co-organizzato con molto piacere questa manifestazione. Un ringraziamento particolare va a Ruggero Ludergnani per essersi reso disponibile e aver coinvolto il Responsabile Organizzativo granata per questo evento. Ringraziamo, oltre al Torino che ormai qui è di casa, le società Atalanta, alla quale vanno i nostri complimenti per i recenti e importantissimi traguardi raggiunti, e il Lascaris”.