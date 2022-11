Under 17, Torino-Genoa 0-1: sconfitta di misura per i granata

La partita tra granata e rossoblu termina con una sconfitta per i giocatori di Parisi

Gualtiero Lasala

Perde l'Under 17 di Parisi, che ha affrontato oggi il Genoa Under 17, uscendo con il punteggio di 0-1 al centro sportivo Cit Turin. I granata cadono per il gol di Romano nel secondo tempo, non riuscendo mai a scuotersi e riprendere in mano il pallino della sfida. Poca precisione dei giocatori di Parisi, che non riescono a guadagnare punti da questa sfida, restando a quota 13 in classifica.

La sfida comincia con molta intensità, con qualche tentativo da entrambe le parti che ha visto molto attivi soprattutto Ekhator nei rossoblu e Magnino nel Toro. Al dodicesimo i granata si creano una bella occasione in ripartenza, con Di Paolo lanciato a rete che però si fa rimontare buttando alle ortiche la migliore occasione dei primi 15 minuti di partita. Molta tattica e poche emozioni nei minuti che hanno portato alla mezz'ora di gioco: solo un piccolo squillo di Zaia nei granata, che prova a concludere da fuori area ma non centrando la porta. Al termine del primo tempo, occasione incredibile per il Genoa, che arriva alla conclusione con Bailo, il quale centra la porta ma si oppone Bellocci due volte, facendo galleggiare la palla sulla linea di porta. La prima frazione si conclude infatti sul punteggio di 0-0, con poche occasioni e molta più attenzione alla fase difensiva rispetto a quella offensiva, da parte di entrambe le formazioni.

La seconda frazione vede i granata di Parisi rientrare in campo un po' più impauriti, con il Genoa che cerca di spingere fin da subito per provare a trovare il vantaggio. Al quinto minuto si rivedono anche i giocatori del Toro, che tornano pericolosi sotto porta con Muratore, che prova la conclusione da fuori area mancando di poco il bottino grosso. Ottimo Bellocci quando il Genoa prova a distendersi sempre con il solito Ekhator, molto bravo nei dribbling ma chiuso dall'estremo difensore del Toro. Ma dopo 11 minuti la squadra ospite trova il vantaggio con Romano, che approfitta di un buco difensivo - il primo - del Torino punendo i granata. Dopo la rete il Toro prova a rendersi più pericoloso, con una bella conclusione di Mahari da fuori area che sfiora la traversa, per poi avere una chance con Dimitri che manca l'impatto con la sfera davanti alla porta. Ma fino a metà del secondo tempo è il Genoa a gestire molto bene il campo e il tempo. A 10 minuti dalla fine ci prova ancora Perciun, di nuovo da fuori area: la conclusione però è troppo alta e si spegne sopra la traversa. L'ultima chance per il Toro capita sula testa di Csank, che però colpisce in maniera troppo debole la sfera non impensierendo il portiere avversario.