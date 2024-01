Under 17, Torino-Genoa 1-1: Ressia in extremis regala un punto prezioso ai granata

Ressia in pieno recupero regala un punto preziosissimo al Torino Under 17 nello scontro diretto con il Genoa

Irene Nicola Redattore

Rimonta da cuore Toro per l'Under 17 granata, che a un passo dalla sconfitta contro un Genoa irruento e mai domo, trova sugli sviluppi di corner la rete dell'1-1 con il tap-in del difensore centrale Ressia. Punto preziosissimo per i torelli, che avevano faticato a trovare spazi per riaprire la gara ma hanno il merito di non essersi mai arresi. L'Under 17 resta grazie al pari a due lunghezze dal secondo posto del Grifone e potrà ritentare l'assalto già a partire da settimana prossima.

Under 17, Torino-Genoa: le scelte — Fabio Rebuffi conferma in toto la formazione titolare che si è imposta settimana scorsa a Bogliasco sulla Sampdoria. Tra i pali quindi c'è Anino. In difesa dirige le operazioni Ressia, Gatto e Foschiani completano il reparto. Sulla linea di centrocampo centrali Acquah e Carreri, esterni Lohmatov e Cacciamani. Kugyela e Kirilov agiscono infine alle spalle di Conte.

Under 17, Torino-Genoa: il primo tempo — Inizio equilibrato, con il Genoa che però riesce ad aggredire meglio la profondità rispetto al Toro e dopo 5' ha la chance con Ndulue di passare in vantaggio. Il Grifone non la sfrutta, Ndulue aggancia in scivolata nei pressi del secondo palo, ma il tap-in da due passi finisce sull'esterno della rete. I granata difendono compatti, ma in attacco si vedono poco. Così il Genoa al quarto d'ora si fa nuovamente vedere: Nuredini sfila alla retroguardia granata, ma calcia nelle braccia di Anino. Poco dopo Hanor di testa manda alto sopra la traversa. È il momento in cui il Toro soffre maggiormente, perché non riesce a trovare spazi e conclusioni mentre il Genoa prende campo e si rende pericoloso. I granata alzano la testa per la prima volta al 22' quando Carreri ha la chance di partire per vie centrali, ma arrivato al limite calcia troppo debolmente tra le braccia di Lysionok. Il Genoa continua a pressare e al 25' sfiora il vantaggio. Calcio di punizione dal limite dopo fallo di Acquah, in battuta Marconi che fa tremare la traversa. Sospiro di sollievo per il Toro, che trema ancora però al 30' quando Marconi viene fermato ancora dalla traversa direttamente dalla bandierina. I granata sono chiamati a una reazione. Nel finale un inizio di inversione a tendenza si inizia a vedere con le prime incursioni granata. Kirilov sfida Lysionok nell'uno contro uno ma il portiere del Toro è attento; poco dopo Lohmatov calcia alto da buona posizione. Al 43' per la prima volta i granata vanno a un passo dal pareggio. Carreri si allarga sulla sinistra e arriva a fondocampo, serve ad Acquah un tapin facile facile da due passi ma il centrocampista granata sbaglia clamorosamente e si dispera. La risposta del Genoa è immediata, ma imprecisa: Ndulue vola in contropiede ma calcia ancora tra le braccia di Anino. Finisce così la prima frazione, con tutto ancora in gioco e 0-0.

Under 17, Torino-Genoa: il secondo tempo — Alla ripresa il Toro cerca di essere più propositivo. Al 55' arriva però la doccia fredda quando Nuredini stacca altissimo e insacca il pallone dell'1-0 per il Genoa. I granata, costretti a inseguire, si prendono qualche rischio maggiore lanciandosi alla ricerca del pari. Quando Marconi scappa via in velocità è attento però Lohmatov a chiuderlo. Rebuffi decide di intervenire dalla panchina con i primi due cambi al 62': Yesin entra al posto di Kugyela, Grandi sostituisce Carreri. Riprende il gioco, Cacciamani aggancia bene sulla trequarti un lancio lungo, mette in mezzo a rimorchio per Acquah che dal limite calcia alto. Al 69' il Toro rischia di subire il colpo del ko ma uno strepitoso Anino fa muro. Nuredini sbaraglia la difesa granata e si trova a tu per tu con Anino, che è bravissimo a restare in piedi fino all'ultimo e con un colpo di reni devia un corner un gol quasi fatto. Al 72' terzo cambio tra le fila di Rebuffi: Merlo entra al posto di Conte. La partita resta aperta: il Genoa non riesce a chiuderla, il Toro non riesce a recuperarla. Lo dimostrano due occasioni ravvicinate: Marconi si divora un gol a porta vuota per il Grifone, Cacciamani sul break granata non trova la porta. Allo scadere Chad va a un passo dal 2-0, ma viene ancora murato. Il Toro non riesce a trovare varchi nella difesa del Grifone e sembra dover essere costretto ad alzare bandiera bianca. Ma al 94' cambia tutto. I granata conquistano un corner che alimenta le speranze, salgono tutti compreso Anino. Dalla bandierina pallone in mezzo a cercare un tocco, Lysionok esce a vuoto, Ressia si avventa su una palla vagante e imbuca la rete dell'1-1. Esplode la gioia dei torelli per una rimonta da cuore Toro, arrivata nel finale, con Ressia che corre verso la tribuna di Orbassano battendosi il petto e indicando lo stemma granata. Punto preziosissimo nello scontro diretto.

Under 17, Torino-Genoa: il tabellino — TORINO-GENOA 1-1

Marcatori: 56' Nuredini (G), 94' Ressia (T)

TORINO (3-4-2-1): Anino; Gatto, Ressia, Foschiani; Lohmatov (88' Syll), Carreri (62' Grandi), Acquah, Cacciamani; Kugyela (62' Yesin), Kirilov; Conte (72' Merlo). A disposizione: Sorensen, Fiore, Gallo, Casadei, Merlo, Spadoni. Allenatore: Rebuffi

GENOA: Lysionok; Federici, Hanor, Klisis, Chad, Oddone (84' Pallavicini), Odero, Marconi, Ndulue, Piazza (84' Tarantino), Nuredini. A disposizione: Magalotti, Colonnese, Pastore, Marotta, Georgevski, Gucik, Piacenza. Allenatore: Chiappino

Ammoniti: 27' Carreri (T), 97' Ndulue (G)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.