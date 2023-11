Under 17, Torino-Reggiana 2-0: Liema Olinga e Carreri firmano il successo granata

Dopo due pareggi consecutivi, il Torino Under 17 torna alla vittoria. I tre punti portano la firma di Liema Olinga e Carreri, che hanno il gran merito di sbloccare una gara dominata dai granata ma stregata sottoporta con un palo e due traverse prima della rete del vantaggio. La vittoria è importante per il Torino in ottica classifica. La squadra di Rebuffi si porta a 14 punti e fa un balzo in classifica che vale momentaneamente il secondo posto, in attesa degli altri risultati di giornata.

Under 17, Torino-Reggiana: il primo tempo

Il Torino aggredisce fin dal primo pallone giocato, cercando di sorprendere Pagani con il colpo di testa di Sandrucci e poi con l'imbucata dello stesso Sandrucci per il mancino a giro di Kirilov, di poco sull'esterno della rete. La Reggiana si chiude e aspetta di ripartire in contropiede, tentando un primo squillo al 10' con la conclusione a rimorchio di Fabbricatore, che non impensierisce Proietti. Nulla che scomponga il Torino, che sul ribaltamento di fronte fa tremare il palo con Spadoni sfruttando una palla lasciata vagante in area di rigore. A metà frazione la Reggiana prende più coraggio e inizia a proporsi con maggior continuità, i torelli continuano a spingere senza però trovare un varco. Prova a imprimere la svolta al match Gatto, che dopo essersi lanciato in avanti tenta la conclusione con un diagonale dal limite, Pagani mura ma non trattiene, Spadoni accorre per il tap-in ma non in tempo. La Reggiana nel frattempo qualche brivido in contropiede lo crea, senza ingannare però Proietti che in uscita non sbaglia mai. Tra le due contendenti è il Torino ad avere più rammarico per un vantaggio che non arriva. Ci vanno vicinissimo i torelli al 36': punizione in favore dai granata dal limite dell'area, in battuta va Kirilov che calcia benissimo e fa tremare la traversa. Nel finale ancora Toro con un bel tiro morbido di Kugyela, murato da Pagani. Si va negli spogliatoi su uno 0-0 che all'Under 17 di Rebuffi sta parecchio stretto.