Under 18, la top 3 di Torino-Cagliari 3-2: Capac perno, subito assist per Corona

Il Torino Under 18 supera il Cagliari per 3-2. Decidono Acar, in rete all'esordio, e Savva nel primo tempo; la firma del gol vittoria è invece di Krulich. Di seguito la top 3 della partita.

CORONA: Il suo esordio in maglia granata arriva in Under 18. Non trova la rete, ma si mette comunque in mostra. Aggredisce l'area, cerca il gol con due colpi da biliardo e si fa bene sponda per gli esterni. Firma l'assist per il raddoppio di Savva. Con più match sulle gambe migliorerà la condizione atletica e potrà essere una risorsa per Scurto.