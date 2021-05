Under 18, la top 3 di Torino-Milan 1-0: Barbieri non perde un pallone

Il centravanti granata sugli scudi, sulla vittoria ci sono le mani di Edo e le chiusure di Della Valle

Alberto Giulini

Vittoria casalinga per l'Under 18, che supera 1-0 il Milan e consolida il terzo posto in classifica. Buona prova per i 2003 di Semioli, bravi a conquistare i tre punti contro una squadra molto organizzata. Tra i migliori in campo nel Toro spiccano le prestazioni di Barbieri, Edo e Della Valle.

BARBIERI: Ottimo lavoro spalle alla porta, non perde un pallone. Quando si appoggia a lui, la squadra può rifiatare sapendo che il possesso è in cassaforte. Bellissimo il pallone per mandare in porta Gheralia nel secondo tempo. Nel finale esce stremato al termine di una gara di grande sacrificio.

EDO: In avvio di ripresa è subito molto attento nel deviare in angolo una conclusione non particolarmente potente ma precisa. Quindi è miracoloso pochi minuti più tardi ad immolarsi su una conclusione a botta sicura. Sulla vittoria ci sono le sue mani.

DELLA VALLE: Il più piccolo della squadra è una certezza, dietro non si fa superare da nessuno. Pulito negli anticipi, si regala anche un paio di avanzate palla al piede. Non molla nel momento più delicato e difficile dell'incontro.