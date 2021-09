Under 18, la top 3 di Torino-Parma: convincono Palade-Sattin, bene Ciammaglichella

Ciammaglichella convince da mezzala, tre interventi importanti per Sattin, Palade si presenta con due traverse e un gol annullato in fuorigioco

Redazione Toro News

Il Torino esce sconfitto dall'esordio stagionale con il Parma per 1-0. Un risultato che non premia l'impegno dei ragazzi di Asta, che hanno creato tanto contro un Parma attento in difesa e pericoloso in contropiede. Qualche buona notizia per Asta è arrivata comunque dai suoi giocatori. Ecco i tre migliori della partita dell'Under 18.

CIAMMAGLICHELLA La mezzala granata, scesa dalla Primavera, dimostra un altro passo dal primo minuto, quando si presenta con una ripartenza palla al piede che lo porta a farsi tutto il campo per poi servire Palade. Il 2005 granata lotta in mezzo al campo, sfruttando la sua fisicità che gli permette di portare a termine molti recuperi in mezzo al campo. Accolto dagli applausi dei tifosi nel primo tempo, la sua presenza è fondamentale per non permettere ai granata di prendere troppo campo.

PALADE Arrivato nella sessione estiva dalla Virtus Entella, viene subito schierato tra i titolari di Asta nel reparto offensivo. A destra riesce a far valere la sua superiorità a livello atletico, data da una grande velocità, una dote che gli permette di anticipare la difesa dei ducali. Nel corso della gara colpisce ben due traverse, che gli negano la gioia del gol all'esordio. La rete tanto cercata arriva per lui nel finale di partita, quando il suo colpo di testa manda in confusione Piga. L'1-1 però viene annullato, vista la posizione di fuorigioco.

SATTIN Il portiere granata è generalmente poco impegnato nel primo tempo, ma quando viene chiamato in causa è sempre decisivo. La prima volta accade nel primo tempo, quando si trova a dover correre ai ripari su Tannor e Anas nel giro di pochi secondi. Nella ripresa è invece più determinante a bloccare uno straripante Tannor involato nell'uno contro uno con una parata di piede. Poteva fare di più sul gol del vantaggio del Parma, replicando l'intervento su Tannor, ma è frettoloso. Un altro suo grande intervento invece per evitare il 2-0 di Anas, tiene in vita i suoi.