Under-18, si parte il 16 agosto: ecco i convocati e lo staff di mister Asta

Ufficializzato lo staff di Antonino Asta a capo dell'Under-18 del Torino: il via della preparazione il 16 agosto

Dopo l'annuncio di Antonino Asta, il Torino ha ufficializzato anche lo staff dell'ex capitano granata per la guida dell'Under-18. Il vice di Asta sarà Andrea Ferri, mentre Gaetano José Lozito seguirà la parte atletica. Renzo Sottile, negli ultimi anni a Gozzano, allenerà i portieri. La preparazione prenderà il via dopo domani, lunedì 16 agosto. Questa l'attuale rosa a disposizione di Asta per il raduno: