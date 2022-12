Under 18, Torino-Milan 0-2: granata sciuponi, rossoneri più concreti

L’Under 18 granata cade contro il Milan. I torelli di Asta, reduci da tre successi consecutivi, non riescono a imporsi nello scontro diretto con i rossoneri per il secondo posto. Il Milan vince 2-0 capitalizzando al meglio le occasioni...

Irene Nicola

L'Under 18 granata cade contro il Milan. I torelli di Asta, reduci da tre successi consecutivi, non riescono a imporsi nello scontro diretto con i rossoneri per il secondo posto. Il Milan vince 2-0 capitalizzando al meglio le occasioni create. Rammarico invece per i granata, propositivi e spesso dalle parte di un reattivo Bartoccioni, ma poco lucidi al momento della conclusione. Il Milan allunga così in classifica sul Torino, portandosi a +4, i torelli devono però recuperare la gara con il Cagliari, in programma a gennaio.

Under 18, Torino-Milan: le scelte — Per la gara contro il Milan, Asta punta sul 4-3-3. In porta Hennaux, davanti a lui la coppia di centrali Taouri-Gallea; sulle fasce spazio invece a Gaj e Maset. Dalla Vecchia dirige le operazioni a centrocampo, affiancato da Marchioro a destra e da Silva Pertinhes a sinistra. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Ceica è al centro dell'attacco, sugli esterni si posizionano Savva e Capac.

Under 18, Torino-Milan: il primo tempo — Primo tempo equilibrato tra Torino e Milan, con i granata che però sono decisamente più pericolosi dei rossoneri. Il primo spunto arriva al 10' quando Ceica si invola per vie centrali tra due avversari, ma si fa poi agganciare al momento del tiro. E' il preludio a un assedio granata, che sembra vicino al concretizzarsi quando Capac dieci minuti dopo sale sulla fascia sinistra, scambia con Ceica che viene recuperato all'altezza della linea di fondo. Col passare dei minuti il Torino diventa più incisivo. L'occasione più nitida nasce da una sgroppata di Dalla Vecchia, che si addentra nell'area rossonera mette in mezzo un cross al bacio per Marchioro. Marchioro va a botta sicura di testa, Bartoccioni si immola e mura la porta del Milan. I granata hanno però il demerito di non essere cinici, al contrario del Milan che approfitta del finale per passare in vantaggio. Al 43' contropiede rossonero, i granata ripiegano ma non riescono a fermare Chiesurin, che da posizione defilata imbuca con il destro sotto la traversa.

Under 18, Torino-Milan: il secondo tempo — Alla ripresa il Torino si rende subito pericoloso con Savva, murato da un Bartoccioni ancora reattivo. Meno di un minuto dopo Marchioro di testa va vicinissimo al pareggio, ma non riesce a superare Bartoccioni. Il Milan però non sta certo a guardare e prova a mettere alla prova Hennaux con un tap-in da distanza ravvicinata di Tavernaro, neutralizzato prima da Gaj. Al 56' Asta gioca le prime due carte dalla panchina, Krulich e Acar al posto di Silva e Marchioro, passando al 4-2-3-1 con Ceica sottopunta alle spalle di Krulich. Sono i rossoneri a far tremare tuttavia i granata, con Tavernaro che costringe Hennaux al tuffo. A questo punto la gara diventa frenetica. Dalla Vecchia si dispera dopo aver colpito al 64' il palo. Come nel primo tempo, il Milan è ripagato dal cinismo e al 71' raddoppia: corner in favore dei rossoneri, Andrews si avventa su una palla vacante e a due passi da Hennaux sigla il tap-in del 2-0. Per l'ultimo quarto d'ora Asta butta nella mischia anche Jarre, al posto di Savva. I granata vanno vicinissimi ad accorciare le distanze al 90', quando dopo una triangolazione Acar trova Krulich, che va alla conclusione ma non supera il muro di Bortaccioni, ennesima grande parata per il numero uno rossonero. Poi la spinta offensiva del Torino si esaurisce, così il Milan non deve far altro che controllare un risultato già messo in cassaforte. Al Cit Turin vincono i rossoneri per 2-0.

Under 18, Torino-Milan: il tabellino — TORINO-MILAN

Marcatori: 43' Chiesurin (M), 71' Andrews (M)

TORINO (4-3-3): Hennaux; Gaj, Taouri, Gallea, Maset; Marchioro (56' Acar), Dalla Vecchia, Silva (56' Krulich); Savva (75' Jarre), Ceica, Capac. A disposizione: Gamerro, Serra, Omorogbe, Colletta, Testa, Njie. Allenatore: Asta

MILAN (4-3-2-1): Bartoccioni; Fontana, Ferroni, Andrews, Ghibaudo; Marrone (46' Baricchio), Malaspina, Chiesurin; Tavernaro, Benedetti; Sala. A disposizione: Zannon, Bashi, Rana, Baricchio, Nicotra, Cecotti, Nahrudnyy, Cifuentes, Caragnulo. Allenatore: Terni