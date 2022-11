Under 18, Torino-Venezia 5-1: i granata di Asta ritrovano la vittoria

L'Under 18 ha la meglio sul Venezia e ritrova la vittoria dopo il ko contro l'Inter con un pokerissimo

Irene Nicola

L'Under 18 granata ritrova la vittoria. I torelli di Antonino Asta superano l'esame Venezia, battendo i lagunari per 5-1. La partita è in discesa dopo un primo tempo concluso sul 3-0 grazie alla doppietta di Savva e alla rete di Krulich. Nella ripresa i granata commettono qualche disattenzione di troppo e il Venezia trova la via del gol, ma Colletta e compagni sono bravi a non disunirsi e a tornare a carburare per poi chiudere in scioltezza con una cinquina all'attivo.

Under 18, Torino-Venezia: le scelte — Per la gara contro il Venezia, Asta cambia qualcosa rispetto al match contro l'Inter. In porta torna Brezzo. In difesa rientra Gallea ad affiancare Taouri, sulle fasce invece spazio ancora a Ceschin e Gaj. In mezzo al campo dirige le operazioni Colletta, affiancato da Dalla Vecchia a destra e da Capac a sinistra. Acar si posiziona invece dietro a Savva e Krulich.

Under 18, Torino-Venezia: il primo tempo — Avvio fulminante del Torino, che per passare in vantaggio impiega appena 60''. I granata si buttano subito in avanti, Savva riceve palla al limite dell'area e insacca alle spalle di Atic per l'1-0. Poco dopo, in occasione di un corner battuto da Capac, Krulich si gira ma non inquadra lo specchio della porta. Il Venezia prova a rispondere, ma solo timidamente su punizione. Con il passare dei minuti, i lagunari tentano qualche soluzione, ma non mettono mai particolarmente in difficoltà il Toro, che è molto efficace in ripartenza. I granata vanno molto vicini al raddoppio al 22', quando Krulich aggancia al volo a due passi da Atic ma non trova la porta. Poco dopo ci riprova sempre Krulich, che va a rete ma era in posizione di fuorigioco e il doppio vantaggio viene subito annullato. Al 31' la chance più grande per un Toro che stava progressivamente lasciando troppo campo ai lagunari: Krulich protegge bene palla a centrocampo e lancia Savva, che si incunea bene in area ma sbatte contro Atic al momento del tiro. Al 42' arriva finalmente il 2-0: questa volta Savva veste i pani del rifinitore, dopo una sgroppata sulla corsia destra, Krulich, a due passi da Atic, non deve far altro che appoggiare in porta. A quel punto i granata, galvanizzati, fanno il vuoto: Capac si invola a sinistra, crossa in mezzo all'area e trova Savva pronto per imbucare di testa il gol del 3-0.

Under 18, Torino-Venezia: il secondo tempo — Nella ripresa subito un cambio per Asta, che dà spazio a Jarre facendolo subentrare ad Acar. Il Toro è propositivo e sembra in controllo della partita, ma commette un errore al 56'. Gaj sbaglia un disimpegno e finisce per regalare palla a Schiavon, che supera Brezzo e poi insacca a porta vuota la rete del 3-1. Dopo lo squillo dei lagunari, Asta decide di mettere in campo altre forze fresche con un triplo cambio: in difesa c'è Maset al posto di Gaj, per il reparto offensivo fuori Capac e Savva, dentro Marchioro e Ceica. La scelta ripaga perché il Torino si riversa subito in attacco e conquista un corner prezioso da cui nasce proprio il tap-in di Ceica per il 4-1. I granata però non sono sempre attenti e rischiano di farsi male con le proprie mani quando Gallea sbaglia un retropassaggio per Brezzo e rischia di mandare in porta il Venezia, provvidenziali gli interventi di Brezzo prima e di Maset poi sulla ribattuta. A quel punto i granata ricominciano a carburare e cercano di nuovo la conclusione con Colletta. Anche i lagunari sbagliano quando la squadra di Asta alza la pressione: Dalla Vecchia si invola a destra, mette in mezzo un cross teso su cui arriva la deviazione di Salviato in rete per il 5-1 granata. Nel finale non c'è più spazio per ulteriori tentativi, i granata vincono al Cit Turin e si rialzano dopo il ko contro l'Inter.

Under 18, Torino-Venezia: il tabellino — TORINO-VENEZIA 5-1

Marcatori: 1' Savva (T), 42' Krulich (T), 44' Savva (T), 56' Schiavon (V), 62' Ceica (T), 72' aut. Salviato (T)

TORINO (4-3-1-2): Brezzo (76' Lopez); Gaj (59' Maset), Taouri, Gallea (76' Omorogbe), Ceschin; Dalla Vecchia, Colletta, Capac (59' Marchioro); Acar (46' Jarre); Savva (59' Ceica), Krulich (76' Testa) . A disposizione: Vagnati, Montanari. Allenatore: Asta

VENEZIA: Atic; Bah, Berengo, Schiavon (88' Mutavcic), Tessaro (46' Rocchetto), Salviato, Marrone (46' Ladisa), Keita, Piva (70' Popa), Kibour, Dragà (46' Gesuato, 80' Di Virgilio). A disposizione: Cannelli. Allenatore: Hernandez

Ammoniti: 63' Dalla Vecchia (T)