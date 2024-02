Viareggio Cup, Torino-Lucchese agli ottavi

Tutto pronto per la fase a eliminazione diretta della Viareggio Cup. Il Torino Under 18, primo classificato nel girone 5 con 7 punti, si è qualificato agli ottavi tra le teste di serie del gruppo B e ha scoperto quale sarà il suo prossimo avversario nella storica competizione. I granata se la dovranno vedere con la Lucchese, selezionata come miglior terza classificata del gruppo A (all'attivo 3 punti dati da tre pareggi con Galatasaray, Westchester e Sassuolo). Torino-Lucchese si svolgerà martedì 20 febbraio alle ore 15 a Empoli presso il campo sportivo Biagioli. Tutti gli ottavi si svolgeranno in gara unica, chi vince accederà ai quarti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all'esecuzione dei calci di rigore.