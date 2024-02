Viareggio Cup, Torino-Rukh Lviv 2-0: Galantai regala la vittoria ai granata

Una doppietta di Galantai permette alla squadra di La Rocca di partire nel migliore dei modi

13 febbraio 2024

L'Under 18 del Torino vince all'esordio del Torneo di Viareggio 2024 contro il Rukh Lviv, club ucraino di Leopoli. A decidere l'incontro giocato a Marina di Massa è una doppietta di Galantai, che sblocca il match al 60' su rigore e poi raddoppia al 76' quando gli avversari erano appena rimasti in 10 per l'espulsione di Miklyash. La squadra guidata da La Rocca sale quindi a tre punti nel Girone 5. Prossimo appuntamento con l'Uyss New York giovedì alle 15.

Viareggio Cup, Torino-Rukh Lviv: la partita — Il primo tempo finisce in parità dopo 45 minuti molto combattuti. La fisicità degli ucraini mette in difficoltà i ragazzi di La Rocca, che provano a impensierire più volte Kharechko, senza però riuscire a trovare nel modo migliore la via del gol. I torelli di fatto faticano a trovare l'ultima giocata. Spesso riescono a creare spazi interessanti con giocate in velocità e uno due interessanti, ma poi all'ultimo sfuma spesso la giocata giusta.

Nella ripresa la musica cambia. Al 59' Galantai serve bene Kadi, che viene atterrato da Kharechko e il rigore è sacrosanto. Dal dischetto va lo stesso Galantai che spiazza il portiere ucraino e porta in vantaggio il Toro. È l'episodio che sblocca definitivamente il match, perché da questo momento i granata iniziano a creare con più continuità, mentre il Rukh Lviv cala progressivamente. Prima ancora dell'episodio del rosso a Miklyash al 74' i ragazzi di La Rocca hanno due opportunità di raddoppiare. La prima al 62' con Galantai, che - dopo aver duettato con Kadi - calcia bene, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore avversario. Dieci minuti più tardi è Raballo ad andare a un passo dal 2-0, ma viene fermato da un ottimo Kharechko. A rendere in discesa la partita per il Toro è il secondo giallo a Miklyash e infatti due minuti dopo arriva il raddoppio. Armocida serve benissimo Galantai, che raddoppia. È l'atto finale di una partita poi gestita bene dai granata nel finale. Il Toro comincia bene così il Torneo di Viareggio.

Viareggio Cup, Torino-Rukh Lviv 2-0: il tabellino — Torino-Rukh Lviv 2-0

Marcatori: 60' rig. e 76' Galantai (T)

Torino: Siviero, Gasti, Camatta (80' Vagnati), Mahari (46' Armocida), Bonadiman (46' Gatto), Desole, Acar (46' Galantai), Dimitri (46' Di Paolo), Kadi, Magui (56' Soulier), Carbone. A disp.: Sorensen, Di Paolo, Raballo, Kazaldzhiev, Finizio, Armocida, Ramalho. All.: La Rocca.

Rukh: Kharechko, Tsyurpalevich, Popovskyi, Turno, Shandra, Boiko, Miklyash, Shtokal, Muzhilovsky, Bondar, Shayd. A disp.: Klymenko, Siruk, Hereha, Dziun, Koval, Serbo, Lapko, Zalpyka, Gorlo, Bohun, Dzhurabaiev, Slyva.

Ammoniti: 12' Mahari (T); 41' e 74' Miklyash (R)

Espulsi: 74' Miklyash (R)

Viareggio Cup, girone 5: la classifica — Centre National Brazzaville 3 (1)

Torino 3 (1)

Rukh Lviv 0 (1)

UYSS New York 0 (1)

