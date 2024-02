Viareggio Cup, Torino-Uyss New York 6-0: i granata dominano e vanno in vetta

L'Under 18 di La Rocca fa due su due: dominio contro l'Uyss New York e vetta del girone conquistata

Irene Nicola Redattore 15 febbraio 2024 (modifica il 15 febbraio 2024 | 19:03)

Dopo la vittoria all'esordio, il Torino Under 18 si ripete. I granata, guidati da Antonio La Rocca, dominano la sfida contro l'Uyss New York e si impongono con un 6-0 senza appello. Partita di fatto chiusa già a fine primo tempo con il tris firmato Galantai, Kazaldzhiev e Soulier. Nella ripresa sale in cattedra Di Paolo con una doppietta e va in rete anche Kadi. Il Torino quindi sale a quota 6 punti e resta solo in vetta perché nell'altra gara del girone il Brazzaville perde contro il Rukh Lviv.

Viareggio Cup, Torino-Uyss New York: il primo tempo — L'Under 18 di La Rocca vuole l'ipoteca sulla fase a eliminazione diretta e mette subito le cose in chiaro. Avvio dominante per i torelli, che si riversano all'attacco. Soulier sulla destra riesce spesso a liberarsi e apre spazi che permettono ai granata di impensierire l'Uyss New York. Così accade al 5' quando il francese innesca Raballo, a un passo dal gol di tacco, e ancor di più all'8' quando serve a Galantai la palla dell'1-0 Toro. Terza rete in due partite per l'ungherese e granata subito in vantaggio. La partita sostanzialmente la fa sempre il Toro. Raballo cerca in ogni modo la rete, ma Muso lo blocca; l'Uyss New York invece riesce a impensierire i granata solo con Olivieri, che fa ammonire Ramalho. Nell'ultimo quarto d'ora l'Under 18 di La Rocca mette la freccia. Al 31' arriva un meritato 2-0 sugli sviluppi di corner battuto da Galantai con Kazaldzhiev preciso a insaccare il pallone di testa alle spalle di Muso. L'attaccante in prestito dallo Slavia Sofia torna a pungere poi al 45' con un cross per Soulier, che sfrutta il malposizionamento della difesa statunitense e sigla il 3-0.

Viareggio Cup, Torino-Uyss New York: il secondo tempo — Alla ripresa, La Rocca dà spazio alle turnazioni e cambia volto al Toro. I granata continuano a cercare la via del gol, per quanto la gara inevitabilmente sia meno viva rispetto alla prima frazione. Magui non trova lo specchio, poi Kirilov di testa costringe Di Maggio (subentrato a Muso tra i pali) a un colpo di reni che evita il poker granata. Nell'ultimo quarto d'ora la gara si accende nuovamente con il Toro che torna alla carica al 75', quando Kirilov lancia Di Paolo e gli consegna il pallone del 4-0. E dopo il poker, i granata non si accontentano più e nel finale arrotondano ulteriormente il risultato. All'84' Sacha Kadi, attaccante arrivato in prestito dal Lille, ribadisce di testa il cross di Di Paolo e insacca alle spalle di Di Maggio; poi in pieno recupero c'è ancora spazio per la festa granata, con Di Paolo che non manca l'occasione della doppietta. Il sipario cala sul risultato di 6-0.

Viareggio Cup, Torino-Uyss New York: il tabellino — TORINO-UYSS NEW YORK 6-0

Marcatori: 8' Galantai (T), 31' Kazaldzhiev (T), 45+1' Soulier (T), 75' Di Paolo (T), 84' Kadi (T), 90+2' Di Paolo (T)

TORINO: Sorensen, Gasti (56' Vagnati), Galantai (46' Kirilov), Raballo (46' Kadi), Gatto (69' Desole), Kazaldzhiev, Finizio, Soulier (46' Mahari), Magui (56' Di Paolo), Armocida (56' Carbone), Ramalho. A disposizione: Siviero, Camatta, Dimitri. Allenatore: La Rocca.

UYSS NEW YORK: Muso (46' Di Maggio), Frigoliho, Golosuker, Petito (36' Cruz), Olivieri (46' Mesia), Pasqualino (63' Romano), Polemeque, Tipaskevin (69' Abad), Pachari, Marchese (46' Tehuitzil). A disposizione: Pagliari, Arlevalo, Ventura, Wrzask.

Ammoniti: 22' Ramalho (T), 68' Tipaskevin (U)

Viareggio Cup, classifica e marcatori del girone granata — CLASSIFICA: Torino 6 (2), Brazzaville 3 (2), Rukh Lviv 3 (2) Uyss New York 0 (2)

MARCATORI: 3 gol: Galantai (Torino). 2 gol: Di Paolo (Torino), Moussavou (Brazzaville), Wumba (Brazzaville). 1 gol: Bizenga (Brazzaville), Kadi (Torino), Kazaldzhiev (Torino), Lengomba (Brazzaville), Olani (Brazzaville), Pounga (Brazzaville), Soulier (Torino)

