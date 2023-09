Abbruscato a TN: “Sanabria-Zapata, coppia da paura. Ma Duvan bisognerà gestirlo”

Può cambiare l'attacco del Torino con l'inserimento del colombiano? "Sanabria e Zapata possono giocare assieme. Juric sa perfettamente che due attaccanti forti così fanno paura e quindi può tranquillamente adottare l'1-2 in attacco con un trequartista e due punte. Avrà anche modo di alternarli perché Zapata bisognerà gestirlo dopo un paio d'anni complicati, del resto la sua massa muscolare lo espone a possibili infortuni. Comunque, vedo davvero molto bene insieme Zapata e Sanabria".

Quindi, questa nuova coppia può sopperire alle mancanze del Torino in fase di costruzione nelle prime tre giornate?"Sì, ma le difficoltà negli ultimi trenta metri sono di tante squadre e non solo del Torino. Non è un problema troppo legato alla scarsa bravura in fase offensiva degli attaccanti, quanto alla bravura degli avversari di difendere gli spazi e di contenere. Ci sono tanti allenatori preparatissimi e non è facile sfondare. Comunque, Sanabria e Zapata possono dare una mano per essere più incisivi sotto porta".

Più in generale, le è piaciuto il mercato del Torino? "Sì, mi è piaciuto. Sta continuando a mantenere una certa alchimia nella rosa. Ha piazzato i colpi giusti, tra cui alcuni giovani interessanti. Il lavoro di Juric è impressionante, è lui il valore aggiunto. Fa del metodo di lavoro una grande forza. Riesce a far esprimere giocatori pochi conosciuti e li porta a livelli importanti. Non allena se stesso per pubblicizzarsi ma sa far esprimere al massimo i suoi calciatori".

Si è tanto parlato di Samuele Ricci e Alessandro Buongiorno negli ultimi mesi. Lei li ha allenati nelle Nazionali giovanili azzurre. Si aspettava una loro crescita? "Sono due tardivi, non due precoci. Sono riusciti a emergere rispetto ad altri che magari al tempo erano più avanti di loro ma hanno perso terreno con il tempo. Sapete di chi è il merito dell'esplosione di questi due e soprattutto di Buongiorno? Di mister Juric. Ha permesso ad entrambi di elevare il loro livello".

Tanto da diventare uomini mercato..."Non avevo dubbi che potessero diventare due punti di riferimento del mercato estivo".

Si attendeva la scelta di Buongiorno?"Alessandro è semplice, educato ed equilibrato. La scelta non posso giudicarla, però sa che passi fare e quando farli. So per certo, per come lo conosco, che è molto orgoglioso di essere il capitano del Torino".

Dove può esprimersi meglio Ricci?"Si tratta di un centrocampista molto duttile. Può fare qualsiasi cosa ma si esprime meglio in regia che in rifinitura".

