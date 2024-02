Aloisi (ForzaRoma): “Belotti? La separazione ha fatto bene a entrambi”

Per conoscere meglio i punti di forza e di debolezza della Roma abbiamo fatto alcune domande a chi segue sempre da vicino la squadra di De Rossi

Federico De Milano Redattore 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 12:08)

Dopo la sconfitta contro la Lazio per il Torino arriva un'altra sfida contro una squadra della capitale perché questa sera farà visita alla Roma. I granata dovranno cercare di rialzarsi sebbene si troveranno di fronte un avversario in salute e che dispone di un organico di livello. Per conoscere meglio tutti i segreti della squadra giallorossa, abbiamo posto alcune domande a Daniele Aloisi giornalista di ForzaRoma.info che ringraziamo per essersi concesso in esclusiva ai nostri microfoni.

Buongiorno Daniele, come sta la Roma? Peserà sulla squadra la fatica europea da 120 minuti più i rigori contro il Feyenoord? Quali giocatori saranno infortunati e quindi fuori dal match?"Pellegrini sabato non si è allenato ma poi ieri era già tornato in gruppo, lui è un giocatore fragile e ha avuto spesso infortuni infatti col Feyenoord era uscito prima, ora però pare tutto a posto. La Roma arriva molto carica dopo questa vittoria ai rigori è pur vero però che 120 minuti si faranno sentire. Anche il Torino ha giocato giovedì sera però mezz'ora in meno. La Roma potrebbe fare qualche cambio, Kristensen prenderà il posto di Karsdorp e poi si dovrebbe rivedere anche Ndicka".

Cosa ha saputo dare in più De Rossi al momento del cambio con Mourinho?"De Rossi, nonostante sia un allenatore poco esperto, ha portato il coraggio di cambiare. Ha preso una squadra che ha giocato per due anni con la difesa a 3 e l'ha messa a 4. Ha messo da parte Rui Patricio che non stava facendo bene e ha dato spazio a Svilar, che è un classe 1999. A Frosinone ha avuto coraggio e ha tolto Lukaku al 46'. Non sono cose scontate togliere questi senatori e campioni esperti. La Roma di De Rossi gioca più palla a terra e si vedono meno lanci lunghi, questo sta esaltando un giocatore come Paredes che è tra i più in forma".

Come può il Torino vincere questo match? Juric come dovrebbe importare la gara per vincerla?"Le debolezze della Roma arrivano soprattutto dalla fascia destra, il Torino dovrebbe sfruttare soprattutto quella parte lì e attaccare quindi sulla sua sinistra. Karsdorp non sta giocando bene e Kristensen non sembra un giocatore proprio da Roma, anche Celik in questo anno e mezzo ha dimostrato davvero poco. Il Torino può giocare bene sulle fasce, con dei cross in mezzo però dovrebbe rientrare anche Ndicka e per Zapata potrebbe essere un marcatore temibile. Non sono io a dover dare consigli a Juric, che è un allenatore che apprezzo molto, ma proverei a bloccare Pellegrini e il suo palleggio".

Belotti è stato ceduto a gennaio. Come si può giudicare la sua esperienza in giallorosso e come ha preso la piazza questa partenza?"Nonostante l'anno scorso non sia riuscito a segnare nemmeno un gol in campionato, il pubblico romanista gli ha sempre riconosciuto il suo attaccamento alla maglia e il suo lottare su ogni pallone. Però per giocare in una squadra che ambisce al quarto posto non basta, per un attaccante servono anche i gol. Penso che la separazione abbia fatto bene ad entrambi. La Roma ha liberato un posto lista Uefa e si è assicurata anche Baldanzi che è un giocatore che può diventare utile per De Rossi. Belotti invece ha già anche trovato subito un gol a Firenze. Nel Torino ha vissuto ottime stagione, a Roma ha vissuto un primo anno difficile e quest'anno ha iniziato anche con una doppietta ma poi l'arrivo di Lukaku lo ha messo un po' in ombra".

Chi sono i giocatori più in forma per la Roma in questo momento? Chi dovrebbe temere maggiormente un tifoso del Toro?"Dybala è un giocatore che anche se può sembrare un po' stanco o un po' sulle gambe può accendere la partita da un momento all'altro. Senza dubbio è il giocatore più forte che ha la Roma. Ho già parlato prima di Paredes e Pellegrini che stanno vivendo una nuova vita e per dire un altro nome indico El Shaarawy che viene spesso sottovalutato ma ha grandi qualità e sa saltare l'uomo, inoltre segna spesso contro il Torino".

