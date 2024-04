Atzori a TN: “Il Torino ha tutte le armi per prendersi un posto in Europa”

L'ex calciatore di Toro ed Empoli, che oggi veste i panni di allenatore, ci presenta in esclusiva la sfida di domani sera

Federico De Milano Redattore 5 aprile 2024 (modifica il 5 aprile 2024 | 06:31)

Il Torino si prepara domani alla trasferta di Empoli dove ad attenderlo ci sarà la squadra del suo ex allenatore, Davide Nicola. Chi conosce molto bene il tecnico oggi in Toscana è Gianluca Atzori, ex calciatore tra le altre pure di Toro e Empoli. L'ex difensore classe 1971 ha vestito la maglia granata nella stagione 1990/91 e poi anche quella azzurra tra il 2001 e il 2003, in due annate che lo hanno visto protagonista prima in Serie B e poi in A con la formazione toscana. Atzori si è concesso in esclusiva ai microfoni di Toro News per analizzare i temi caldi di questa partita della 31^ giornata di Serie A.

Buongiorno Atzori, lei da ex giocatore sia del Torino che dell’Empoli che partita si aspetta in base anche agli stati di forma delle due squadre?"L'umore tra le due squadre è diverso, anche dal punto di vista fisico il Toro è più favorito dell'Empoli. Il risultato sembra magari scontato e tanti potrebbero vedere il Toro come favorito. Io credo però che l'Empoli potrà dir la sua e dovrà giocarsi le sue carte non come se fosse una squadra in difficoltà. Dipenderà tutto da come il Toro interpreterà questa partita".

Davide Nicola, oggi sulla panchina dei toscani, sarà il grande ex, che opinione si è fatto di questo allenatore che lei conosce bene?"Davide ha ottenuto dei risultati incredibili, da Crotone a Salerno e in qualsiasi posto è stato ha fatto non bene, benissimo. Io ho avuto la fortuna di allenarlo a Ravenna quando ho iniziato ad allenare, conosco il ragazzo che allora era ancora in campo mentre ora è diventato un grandissimo tecnico. Ho grande stima di lui e gli faccio i complimenti per come sta interpretando questo mestiere. Sta facendo delle cose egregie ed è da seguire esempio per me".

Come valuta fin qui la stagione del Toro? Può ancora ambire all’Europa in questo finale di campionato?"Secondo me sì. Oggi il Toro è una squadra che sa quello che vuole come dicono il presidente e la società. Ha puntato su un allenatore e lo protegge e lo rafforza, è un allenatore bravo con un'idea precisa da Toro e da combattente. Questa è una squadra forte, tecnica e che ha un'idea chiara. Non è facile perché la Serie A italiana è complicata ma penso che il Toro abbia tutte le armi per prendersi un posto in Europa".

Sembra quindi apprezzare molto il lavoro svolto da Ivan Juric in questi anni sulla panchina granata... "Spero che Juric continui così perché è proprio bravo come allenatore e lo ha dimostrato per le sue importanti qualità. La squadra rispecchia il suo tecnico ed è per questo che penso che abbia ancora delle possibilità per riuscire a raggiungere un posto in Europa".

Lei spera che arrivi una permanenza del tecnico granata a fine stagione?"Essendo anche stato a Torino e avendo visto il mondo Toro e il Filadelfia mi auguro che l'allenatore rimanga lui perché ha quelle qualità che rivedo nel Toro. Juric è grintoso, determinato e vuole vincere, queste sono le caratteristiche che un allenatore del Toro deve avere. Non so quale sarà il suo futuro e gli auguro di restare a Torino ma se così non fosse gli auguro di continuare ad allenare così perché è un ottimo allenatore, a quel punto mi auguro che al Toro arrivi anche un allenatore simile a lui e che abbia queste caratteristiche. Oggi per me al Toro devi essere questo. Vedendo tanti allenatori tranquilli non credo che questi possano essere da Toro perché in questa squadra devi partecipare anche energicamente, i tifosi e la società vogliono una figura che abbia queste caratteristiche e trasmetta grinta".

Da ex difensore cosa ne pensa della difesa del Torino? È una di quelle che subisce meno gol in Serie A…"Quando lodi un reparto non è solo un reparto che sta facendo bene, è anche un reparto. Ora da allenatore dico sempre ai miei ragazzi che gli attaccanti devono essere i primi a dare una mano in fase difensiva e sporcare le palle degli avversari. Quando sei ben organizzato e c'è un lavoro di squadra e l'idea dell'allenatore è così chiara sia in fase di possesso che in quella di non possesso, è normale che tu subisca meno e vengano fuori le qualità dei singoli giocatori che poi messi tutti insieme fanno un reparto e una squadra. Ritorno a dire che la società ha scelto una guida tecnica con idee chiare su come organizzare la squadra, il merito va dato quindi ai ragazzi che stanno dando il massimo per questa annata ma anche alla società e all'allenatore".

