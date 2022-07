Bayeye si presenta: “Sono felicissimo. La mia miglior dote è la corsa”

Ai microfoni di Torino Channel, il primo rinforzo di questo mercato estivo Brian Bayeye ha detto le sue prime parole da giocatore granata: "Sono felicissimo di essere qui. Non vedo l'ora di scendere in campo e mettermi a disposizione. Io ho cominciato a giocare a calcio a 10 anni, poi sono andato nella Serie B francese e successivamente al Catanzaro, dove sono rimasto per 3 anni. E' stata una bella esperienza con una squadra forte e sono riuscito a fare bene. La mia migliore dote? La corsa, con un po' di tecnica. Sono esterno e mi piace fare tutta la fascia. Juric mi piace perché vuole giocare con gli esterni alti e quindi siamo portati ad attaccare. Saluto tutti i tifosi del Toro, non vedo l'ora di vedervi allo stadio. Forza Toro!"