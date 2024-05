Benedetti a TN: “Dellavalle e Savva? Il loro entusiasmo servirà contro il Milan”

In esclusiva le parole dell'ex responsabile del settore giovanile granata in occasione degli esordi di Dellavalle e Savva in Prima Squadra

Torna a parlare di Toro e di giovani granata Silvano Benedetti, per svariati anni centro focale del settore giovanile del club piemontese. Benedetti è stato prima di tutto un ragazzo del Filadelfia e un'istituzione del mondo Toro, poi ha avuto il ruolo di rifondare e puntellare il settore giovanile. Il rapporto con la società di Urbano Cairo si è chiuso un anno fa più o meno di questo periodo. In occasione dell'esordio in Prima Squadra di Alessandro Dellavalle e di Zanos Savva Benedetti parla in esclusiva su Toro News.

Buongiorno Silvano. Quando debuttano dei ragazzi in Prima Squadra è sempre una grande soddisfazione, soprattutto per uno come lei che ha vissuto anni importanti in sella del settore giovanile granata."La massima aspirazione del settore giovanile è far esordire in Prima Squadra dei giocatori: vedere Dellavalle e Savva in campo e protagonista non può che essere una soddisfazione. L'obiettivo non è la vittoria nel settore giovanile, ma è debuttare con i grandi. Ne vince tutta la filiera. Quando esordisce un ragazzo della Primavera, torno indietro con la mente e ricordo le emozioni di quando esordii da ragazzo del Filadelfia nella Prima Squadra del Toro".

Che emozioni si provano?"Quando uno vive il settore giovanile, la Primavera e poi la Prima Squadra realizza un sogno, tocca il cielo con un dito. L'ho provato e so cosa significa. Aspetti da quando sei bambino di toccare la punta dell'iceberg. In realtà, da lì inizia un altro percorso, però vuoi mettere la soddisfazione di aver scalato le diverse categorie fino alla Prima Squadra?".

Conosce dai suoi trascorsi in granata Alessandro Dellavalle: che ragazzo è?"Sta facendo un bel percorso. Si è sempre applicato con serietà e si è contraddistinto per la sua professionalità. Penso che a Verona abbia ricevuto il giusto premio del suo lavoro".

Per Savva esordio con gol: niente di meglio."Il massimo del massimo. Complimenti a lui che ha saputo sfruttare l'occasione".

Pensa che possano dare il loro contributo nelle ultime due giornate di campionato?"Sicuramente hanno lasciato un segno a Verona, quindi penso che contro il Milan potrebbero essere due pedine utili. Si tratta di una gara complicatissima, ma il loro entusiasmo potrebbe aiutare".

Quale potrebbe essere il percorso indicato per crescere ulteriormente per questi due ragazzi?"Questi sono stati episodi, ma la loro forza e la loro bravura dovrà essere quella di confermare con costanza quello che hanno fatto finora in un campionato professionistico, che sia la Serie C o la Serie A. A seconda dei campionati, possono modificarsi gli obiettivi personali. Una cosa è certa: qualsiasi campionato professionistico è notevolmente differente rispetto al torneo Primavera perché hai a che fare con degli uomini e con giocatori di alta caratura. Hanno bisogno della loro gavetta".

In Serie C e in Serie B, tra l'altro, si sono già messi in evidenza diversi 2004 in questa stagione. Stare a lungo in Primavera mina la crescita?"Prima si fa esperienza meglio è. L'avvio delle Under-23 va in quest'ottica: dare l'opportunità a 18enni, 19enni e ventenni di fare esperienza con costanza in un torneo professionistico. Dalla C in avanti cambia tutto".

Sono un patrimonio su cui investire le Under-23?"Io sono convinto che una società che vive sul vivaio, come può essere il Toro, debba avere un percorso Under-23 perché ti aiuta a crearti giocatori in casa. Non hai dispersione di forze e risorse, tenendoti in casa il talento senza darlo in mano agli altri".

Parlando del 4 maggio, da figlio del Filadelfia quanto l'hanno colpito i fatti sul pullman granata?"Sono fatti che non devono accadere perché quando si è giovani si rischia di scivolare su bucce di banana. Solo con il tempo si comprende l'importanza del tifoso e dei club. Quando si è giovani, si fatica a capire il senso del Toro. Spero che questa lezione possa servire per il futuro".

Il 4 maggio è stato anche inaugurato il campo 3 del Robaldo: cosa può rappresentare per il mondo Toro?"Il Robaldo è il sogno che tutti noi tifosi del Toro abbiamo. Un centro sportivo per dare un senso di appartenenza maggiore: questo dovrà essere il Robaldo ultimato".

